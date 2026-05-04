  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

Thứ Hai, 12:17, 04/05/2026
VOV.VN - Hơn 700 cán bộ TP.HCM tham gia chương trình tập huấn chuyển đổi số, nhằm chuẩn hóa năng lực tham mưu trong hệ thống chính trị. 

Ngày 4/5, Học viện Cán bộ TP.HCM khai giảng Chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để bứt phá về năng suất, hiệu quả quản trị.

Lớp học có hơn 700 học viên (ảnh: L.V)

Trong bối cảnh cả nước thực hiện tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số càng giữ vai trò then chốt trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Với vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học - công nghệ, TP.HCM cần tiên phong, làm mẫu trong triển khai nhiệm vụ này.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu (ảnh: L.V)

Thời gian qua, các cơ quan trong hệ thống chính trị TP.HCM đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, công nghệ thông tin đến trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, Văn phòng Trung ương Đảng đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, trong đó có 4 thủ tục hành chính trong Đảng và dự kiến tiếp tục mở rộng trên môi trường điện tử.

Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và bố trí nguồn lực, Thường trực Thành ủy TP.HCM đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở, nhằm khắc phục hạn chế về nguồn nhân lực chuyển đổi số.

Chương trình tập huấn lần này diễn ra từ ngày 4/5 đến 16/5 theo hình thức tập trung, kết hợp một số chuyên đề trực tuyến kết nối đến phường, xã, đặc khu với hơn 700 học viên tham gia. Các học viên được học lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế, thực hành tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung.

Các học viên học lý thuyết và thực hành từ ngày 5 - 14/5 (ảnh: L.V)

Chương trình được tổ chức nhằm trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ thông và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là các cán bộ chưa có trình độ cơ bản về lĩnh vực này, bảo đảm có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả, phối hợp xử lý công việc liên quan đến hạ tầng, an toàn thông tin và các nền tảng ứng dụng số đang triển khai tại cơ quan, đơn vị.

Chương trình cũng góp phần chuẩn hóa năng lực tham mưu về chuyển đổi số, giúp cán bộ phụ trách nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng định hướng theo chủ trương, chính sách của Đảng.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Hà Nội chủ động đi đầu, tăng tốc triển khai Nghị quyết 57

VOV.VN - Theo Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 ngày 19/1/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai với 110 chỉ tiêu, 203 nhiệm vụ và 31 dự án trọng điểm, hướng tới tạo nền tảng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Triển khai Nghị quyết 57, điều kiện tiên quyết để Việt Nam tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Theo PGS. TS. Vũ Văn Tích, Phó giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 là điều kiện tiên quyết để Việt Nam tăng trưởng hai con số sau Đại hội XIV của Đảng.

Nghị quyết 57 - “Hiến chương công nghệ” đang mở đường cho khát vọng Việt Nam 2045

VOV.VN - Được ví như bản “Hiến chương công nghệ” của thời đại mới, Nghị quyết 57 sau một năm thực hiện đã thổi luồng sinh khí mạnh mẽ vào nền kinh tế – xã hội, từ chuyển đổi số, kinh tế tri thức đến khát vọng làm chủ công nghệ lõi. Hành trình đưa Việt Nam vươn mình đến năm 2045 vẫn đòi hỏi những đột phá quyết liệt hơn

