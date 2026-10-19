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TP.HCM tính phương án gắn cảm biến cảnh báo ngập tại hầm chui

Thứ Hai, 14:15, 19/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống thoát nước, trạm bơm tại các hầm chui trên địa bàn, đặc biệt là hầm chui nút giao An Phú, nhằm hạn chế ngập nước và bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa.

 

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn về tăng cường công tác phòng, chống ngập và bảo đảm an toàn tại các hầm chui trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, đối với nút giao An Phú, bao gồm hầm chui HC1-02, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương bổ sung, duy trì hệ thống bơm tạm với tổng công suất trên 200 lit/giây, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước.

Đồng thời, tổ chức dẫn dòng thoát nước tạm, bố trí lực lượng cảnh giới, cọc tiêu, biển báo và phối hợp Công an TP.HCM điều tiết, phân luồng giao thông khi mưa lớn hoặc có nguy cơ ngập.

tp.hcm tinh phuong an gan cam bien canh bao ngap tai ham chui hinh anh 1
Hầm chui An Phú bị ngập nặng hồi tháng 9/2026 (Ảnh: Hà An)

Thành phố yêu cầu sớm hoàn thành lắp đặt, đưa trạm bơm chính thức của hầm chui HC1-02 vào vận hành; đẩy nhanh gói thầu XL-09 về thoát nước, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước toàn khu vực. Cùng với đó, rà soát công suất trạm bơm, nghiên cứu bổ sung cảm biến cảnh báo ngập và giải pháp vận hành tự động.

Đối với hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, UBND TP.HCM yêu cầu chủ động vận hành máy bơm ngay khi bắt đầu mưa, thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, bố trí lực lượng cảnh giới và phối hợp phân luồng giao thông. Đồng thời, khẩn trương khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết và hoàn tất thủ tục đưa công trình vào khai thác theo quy định.

tp.hcm tinh phuong an gan cam bien canh bao ngap tai ham chui hinh anh 2
TP.HCM tính phương án gắn cảm biến cảnh báo ngập tại hầm chui (Ảnh: Hà An)

Đáng chú ý, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình trạng đưa công trình vào khai thác khi các giải pháp bảo đảm thoát nước và an toàn chưa đầy đủ. Đối với các hạng mục được nghiệm thu có điều kiện, phải tiếp tục hoàn thiện, khắc phục tồn tại và nghiệm thu phần công trình còn lại, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chỉ đạo rà soát toàn bộ hầm giao thông trên địa bàn, kiểm tra chế độ vận hành, bảo trì hệ thống thoát nước và trạm bơm. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung cảm biến cảnh báo ngập, kết nối hệ thống điều khiển nhằm cảnh báo sớm và hỗ trợ phân luồng giao thông.

Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập nước tại các hầm chui, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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