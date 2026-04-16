  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30/4 và 1/5, bắn pháo hoa tại 8 điểm

Thứ Năm, 20:01, 16/04/2026
VOV.VN - Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động đền ơn đáp nghĩa sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố. Trong đó, các hoạt động triển lãm hình ảnh sẽ được tổ chức từ ngày 23/4 đến 12/5 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (trung tâm TP.HCM), Quảng trường công viên Nguyễn Du (Bình Dương cũ) và Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

TP.HCM sẽ tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5). (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đáng chú ý, triển lãm ảnh chủ đề “Việt Nam – một dải non sông” do Ban Tuyên giáo Dân vận Trung uơng tổ chức dự kiến khai mạc lúc 7h30 ngày 23/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Dịp này, TP.HCM cũng tổ chức 44 đoàn đến viếng các nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tại các Di tích lịch sử, bảo tàng và Nhà tưởng niệm các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thể thao và biểu diễn nghệ thuật sẽ được triển khai. Ngày 30/4, chặng cuối cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 sẽ về đích tại đường Lê Duẩn; đồng thời diễn ra giải việt dã truyền thống TP.HCM mở rộng lần thứ 50. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân tại cơ sở sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 1/5.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 16/4. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30/4 và 1/5 tổ chức tại TP.HCM và một số địa phương lân cận từ 19h đến 21h, sau đó TP.HCM sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4.

Thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Ba điểm bắn tầm cao đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa.

Năm điểm tầm thấp gồm Địa đạo Củ Chi, Công viên văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Saigon Marina IFC, khu biệt thự Kim Long (Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: pháo hoa kỷ niệm lễ 30/4 1/5 quốc tế Lao động TP.HCM
Tin liên quan

TP.HCM bắn pháo hoa tại 17 điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

VOV.VN - Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, trong đó có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

TP.HCM bắn pháo hoa nhiều điểm dịp năm mới 2026

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2026 trên địa bàn. Trong đó sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa phương cũ trước khi sáp nhập

TP.HCM bắn pháo hoa 3 điểm tầm cao dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - TP.HCM sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Quốc khánh 2/9, được truyền hình trực tiếp. Thông tin được đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 21/8.

Mãn nhãn màn bắn pháo hoa trên bầu trời TP.HCM

VOV.VN - Tối 19/4, người dân tập trung tại công viên dọc đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) và các khu vực xung quanh đã chứng kiến màn bắn pháo hoa mãn nhãn trên bầu trời. Đây là hoạt động chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

