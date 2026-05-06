Trả lại 198 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Thứ Tư, 23:01, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát hiện tài khoản công ty bất ngờ nhận 198 triệu đồng từ nguồn không rõ, một giám đốc tại Ninh Bình đã lập tức trình báo công an xã để xác minh, qua đó kịp thời hỗ trợ người chuyển nhầm nhận lại toàn bộ số tiền.

Sáng 6/5, tại trụ sở Công an xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, ông Muộn Xuân Cơ (SN 1975) trú tại xã Hiển Khánh, đã trực tiếp trao trả toàn bộ số tiền 198 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Ngọc (SN 1979), hiện đang sinh sống tại chợ Đồng Dinh, phường Long Biên, TP Hà Nội.

tra lai 198 trieu dong cho nguoi chuyen khoan nham hinh anh 1
Anh Muộn Xuân Cơ đã trực tiếp trao trả số tiền 198 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Ngọc.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 4/5/2026, tài khoản của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Linh Quang do ông Muộn Xuân Cơ làm Giám đốc bất ngờ nhận 198 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nghi đây là giao dịch nhầm lẫn, anh Cơ đã chủ động trình báo Công an xã Hiển Khánh để được hỗ trợ xác minh, tìm chủ tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiển Khánh nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành tra soát, xác định người chuyển nhầm là bà Hoàng Thị Ngọc.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: chuyển khoản nhầm Công an xã Hiển Khánh Ninh Bình nhầm
Người phụ nữ ở Hải Phòng trả lại 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm

VOV.VN - Chị Hoàng Thuỳ Dương ở xã Thanh Hà (TP Hải Phòng) vừa chủ động trả lại 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Biểu dương công dân trả lại hơn 650 triệu đồng được chuyển khoản nhầm

VOV.VN - Công an xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng vừa khen ngợi anh Lê Trung Tuân vì đã trả hơn 650 triệu đồng nhận nhầm, thể hiện phẩm chất trung thực và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nhận 200 triệu chuyển khoản nhầm, nữ đại úy công an nhanh chóng tìm người trả lại

VOV.VN - Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên, cán bộ Công an xã Tân Kỳ (Thái Nguyên), bất ngờ nhận 200 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản nhưng đã nhanh chóng xác minh và trả lại toàn bộ số tiền cho người dân.

