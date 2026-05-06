Trả lại 198 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Sáng 6/5, tại trụ sở Công an xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, ông Muộn Xuân Cơ (SN 1975) trú tại xã Hiển Khánh, đã trực tiếp trao trả toàn bộ số tiền 198 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Ngọc (SN 1979), hiện đang sinh sống tại chợ Đồng Dinh, phường Long Biên, TP Hà Nội.

Anh Muộn Xuân Cơ đã trực tiếp trao trả số tiền 198 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Ngọc.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 4/5/2026, tài khoản của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Linh Quang do ông Muộn Xuân Cơ làm Giám đốc bất ngờ nhận 198 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nghi đây là giao dịch nhầm lẫn, anh Cơ đã chủ động trình báo Công an xã Hiển Khánh để được hỗ trợ xác minh, tìm chủ tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiển Khánh nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành tra soát, xác định người chuyển nhầm là bà Hoàng Thị Ngọc.