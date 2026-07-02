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VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Được, 63 tuổi, ở Đồng Tháp bị cáo buộc dùng dao đâm chết đồng nghiệp cùng hành nghề bán vé số dạo sau khi xảy ra tranh cãi.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tranh_cai_khi_ban_ve_so_nguoi_dan_ong_rut_dao_dam_doi_thu_tu_vong.m3u8
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Tranh cãi khi bán vé số, người đàn ông rút dao đâm đối thủ tử vong
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2026-07/tiktok_tranh_cai_khi_ban_ve_so_nguoi_dan_ong_rut_dao_dam_doi_thu_tu_vong.m3u8
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