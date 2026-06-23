Trao giải cuộc thi thu hút gần 4.500 bài giảng về "Môi trường không khói thuốc"

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh; đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và xây dựng nguồn học liệu có chất lượng để sử dụng trong các cơ sở giáo dục.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sau gần hai tháng phát động, cuộc thi nhận được gần 4.500 tác phẩm. Qua các vòng chấm chọn, 79 tác phẩm được vào vòng sơ khảo và 41 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu với các hình thức đa dạng như E-Learning, PowerPoint tương tác, video, infographic, trò chơi số và giáo án tích hợp. Điểm nổi bật của các bài giảng năm nay là không chỉ cung cấp kiến thức về tác hại của thuốc lá mà còn tạo cơ hội để học sinh tham gia thảo luận, xử lý tình huống, đưa ra lựa chọn và hình thành kỹ năng từ thực tiễn.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả có bài giảng xuất sắc tại Cuộc thi thiết kế bài giảng về “Môi trường không khói thuốc” lần thứ hai năm 2026.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh, bảo vệ học sinh trước tác hại của thuốc lá luôn là mục tiêu trọng tâm trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá ở Việt Nam.

“Nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách, hành vi và lối sống lành mạnh cho học sinh. Vì vậy, xây dựng môi trường giáo dục không khói thuốc là yêu cầu thực thi pháp luật, đồng thời là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ”, bà Hải nói.

Theo bà Phan Thị Hải, gần 4.500 bài dự thi cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư công phu và tính sáng tạo của các tác giả. Mỗi bài giảng không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần hình thành thái độ đúng đắn, kỹ năng sống tích cực và khả năng chủ động phòng tránh tác hại của thuốc lá cho học sinh.

“Những sản phẩm từ cuộc thi sẽ là nguồn tài liệu thiết thực, tiếp tục được lan tỏa, bổ sung bằng kinh nghiệm thực tiễn tại các nhà trường”, bà Hải cho biết.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao ba giải Nhất cho tác giả Lê Thị Ngọc, Trường Tiểu học Yên Thường (Hà Nội); nhóm tác giả Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội); và nhóm tác giả Trường THPT Thiên Hộ Dương (Đồng Tháp).

Đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất của Trường THPT Thiên Hộ Dương, thầy Trần Công Nam cho rằng người thầy ngày nay không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có vai trò định hướng, giúp học sinh hình thành những kỹ năng cần thiết để ứng phó với các vấn đề trong cuộc sống.

Theo thầy Nam, bài giảng của nhóm tập trung vào ba nội dung gồm trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật liên quan; giúp học sinh nhận diện, phản biện trước các thông tin sai lệch về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời phát huy vai trò của học sinh như những tuyên truyền viên tích cực trong xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Cô Lê Thị Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Yên Thường (Hà Nội) chia sẻ, để giúp học sinh tiểu học dễ tiếp cận kiến thức về tác hại của thuốc lá, cô sử dụng hình ảnh trực quan, hoạt động trải nghiệm, sắm vai và xây dựng nhân vật “Siêu nhân lá phổi xanh” đồng hành xuyên suốt bài giảng. Cách tiếp cận này giúp học sinh hứng thú hơn, ghi nhớ kiến thức và hình thành thói quen bảo vệ sức khỏe bản thân.

Ban Tổ chức cho biết, trong thời gian tới, Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, biên tập và giới thiệu những tác phẩm có chất lượng nhằm lan tỏa rộng rãi các sáng kiến hiệu quả. Theo Ban Tổ chức, một môi trường học đường không khói thuốc không chỉ được tạo nên bằng các quy định, mà cần bắt đầu từ nhận thức đúng, lựa chọn đúng và hành động có trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và gia đình.