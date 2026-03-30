Trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân"

Thứ Hai, 14:21, 30/03/2026
VOV.VN - Sáng 30/3, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng) tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân" năm 2025 và phát động cuộc thi năm 2026.

Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo QĐND” do Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phối hợp với Báo QĐND tổ chức là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực trong thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371).

Các đại biểu tham dự tổng kết, trao giải cuộc thi

Năm 2025 là năm thứ 3 Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo QĐND tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trên Báo QĐND. Cuộc thi năm 2025 được phát động từ ngày 12/3 đến ngày 11/12/2025 với 9 kỳ thi (mỗi tháng một kỳ). Kết thúc mỗi kỳ thi, Ban tổ chức lựa chọn các bài thi có chất lượng tốt để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. 

Kết thúc 9 kỳ thi, Ban tổ chức lựa chọn các bài thi có chất lượng tốt nhất qua 9 kỳ để trao giải thưởng năm cho các cá nhân và tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, đồng Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi trao giải Nhất tập thể năm của Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trên Báo QĐND năm 2025 tặng đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 2

Ngay sau Lễ phát động cuộc thi, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi ở cấp mình. Không chỉ yêu cầu, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình, một số cơ quan, đơn vị còn vận động đơn vị kết nghĩa, địa phương nơi đơn vị đứng chân, người thân, bạn bè cùng tham gia.

Một số đơn vị tổ chức phòng thi tập trung có đủ máy tính kết nối internet để bộ đội thuận tiện tham gia; tổ chức tọa đàm, diễn đàn thanh niên về chủ đề thực hiện pháp luật; tổ chức tặng các đầu sách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đơn vị kết nghĩa để làm phong phú và lan tỏa cuộc thi. Với những cách làm sáng tạo đó, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và công dân trên cả nước.

Sau 9 kỳ thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 200.000 lượt người tham gia dự thi, bình quân mỗi kỳ có hơn 20.000 người tham gia thi. Người tham gia thi với tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đa số các bài dự thi đều trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm, nhiều bài trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Ở phần thi tự luận, nhiều bài thi được tác giả đầu tư kỹ lưỡng, công phu, có chất lượng tốt, giàu cảm xúc, cho thấy tác giả nắm vững và hiểu biết sâu sắc kiến thức về pháp luật. 

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị trao giải Ấn tượng tặng đại diện các tập thể đoạt giải

Các cơ quan, đơn vị quân đội có số người tham gia dự thi cao, gồm: Sư đoàn 316 (Quân khu 2); Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân; Quân khu 1; Quân khu 2; Quân khu 7; Quân khu 9; Trường Sĩ quan Chính trị; Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2; Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng; Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Qua 3 năm tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trên Báo QĐND, có thể đánh giá, cuộc thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, nổi bật là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc về pháp luật; xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân; góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân tuân thủ chính sách, pháp luật tại cơ sở như mục tiêu mà Đề án 1371 đã đề ra.

Phát biểu phát động Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo QĐND” năm 2026, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cho biết, cuộc thi sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc; thời gian từ tháng 3 - 12/2026.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, đồng Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi trao giải Nhất cho cá nhân đoạt giải

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung thi: Tìm hiểu hệ thống luật pháp; các bộ luật; các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm kết hợp viết tự luận trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử qua mạng internet. 

Chi tiết về cách thức tham gia thi được thực hiện theo hướng dẫn tại “Thể lệ Cuộc thi” trên Báo QĐND Điện tử tại địa chỉ: http://www.qdnd.vn.

Các đại biểu chứng kiến một số sinh viên Học viện Báo Chí và Tuyên truyền tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân" năm 2026

Để cuộc thi thành công tốt đẹp, đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra, thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu.

Đặc biệt, Ban tổ chức đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài Quân đội quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên… tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi mạnh mẽ, sôi động hơn nữa.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ phát biểu phát động Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo QĐND” năm 2026

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm truyền thông, lan tỏa rộng rãi về cuộc thi để đông đảo các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia cuộc thi trách nhiệm hơn, nhiệt huyết hơn và chất lượng cao hơn.

Quỳnh Trang/VOV.VN
