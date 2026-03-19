Trẻ em Việt kêu gọi bảo vệ từng giọt nước

Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, sáng 19/3, tại Trường THCS Phúc Diễn, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UNICEF tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả” dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên phạm vi toàn quốc.

Ông Châu Trần Vĩnh - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước phát biểu tại chương trình

Theo ông Châu Trần Vĩnh - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, sau hơn hai tháng phát động (từ tháng 10 đến tháng 12/2025), cuộc thi đã nhận được hơn 60.000 tác phẩm đến từ khoảng 300 trường tiểu học và trung học cơ sở trên mọi miền tổ quốc. Nhiều bài dự thi được gửi từ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, ngập lụt như Thái Nguyên, Gia Lai…, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của học sinh đối với vấn đề nước sạch và an ninh nguồn nước.

Qua từng bức tranh, các em học sinh đã thể hiện góc nhìn đa dạng và sáng tạo với nhiều ý tưởng thiết thực như tiết kiệm nước, thu gom nước mưa, tái sử dụng nước, bảo vệ sông hồ và xử lý nước sạch. Những thông điệp giản dị nhưng giàu ý nghĩa này đang góp phần thúc đẩy thay đổi hành vi trong cộng đồng, đặc biệt là từ thế hệ trẻ.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại chương trình

"Tài nguyên nước là nền tảng thiết yếu cho sự sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm nguồn nước ngày càng gia tăng, việc quản lý tài nguyên nước cần được thực hiện thống nhất, đảm bảo phân bổ công bằng và gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ, đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Những sáng kiến và tiếng nói từ trẻ em hôm nay sẽ góp phần định hình các chính sách trong tương lai theo hướng bền vững và bao trùm hơn; việc đầu tư cho nhận thức về tài nguyên nước chính là đầu tư cho an ninh nguồn nước quốc gia trong dài hạn", ông Châu Trần Vĩnh nhấn mạnh.

Ông Châu Trần Vĩnh và bà Silvia Danailov trao giải Nhất cho tác giả

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, chủ đề cuộc thi năm nay là “Bảo vệ nước an toàn và hiệu quả” mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hiện nay. “Qua các tác phẩm, các em đã gửi gắm thông điệp rằng từng giọt nước đều quý giá và cần được trân trọng”, bà nhấn mạnh.

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2026 là “Nước và bình đẳng giới - Khi dòng nước chảy, cơ hội nảy mầm”, nhấn mạnh mối liên hệ giữa tài nguyên nước với cơ hội phát triển và bình đẳng xã hội. Ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ và trẻ em gái vẫn phải đảm nhận việc lấy nước cho gia đình, ảnh hưởng đến việc học tập và phát triển.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ học sinh trên mọi miền của tổ quốc

Theo đại diện UNICEF, tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng nước đã tăng gấp ba lần trong hơn 50 năm qua, do gia tăng dân số, phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị hóa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả, bền vững.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay có sự đa dạng về hình thức thể hiện, giàu trí tưởng tượng và chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường nước. Không ít tác phẩm được đánh giá cao cả về giá trị nghệ thuật lẫn tính sáng tạo, có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Thông qua các hoạt động truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, thông điệp của cuộc thi đã tiếp cận hơn 1 triệu giáo viên, phụ huynh và học sinh trên cả nước, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về việc sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Ngô Mạnh Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các học sinh

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng ở hai hạng mục cá nhân và tập thể, ghi nhận những đóng góp nổi bật của các em học sinh và nhà trường. Bên cạnh đó, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm tranh, tọa đàm “Tiếng nói của trẻ em về tài nguyên nước”, các tiết mục nghệ thuật và cuộc thi “Rung chuông vàng”, tạo nên không khí sôi nổi, ý nghĩa.

Từ những nét vẽ hồn nhiên nhưng đầy suy tư, thông điệp bảo vệ nguồn nước đang được thế hệ trẻ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng ý thức cộng đồng và hướng tới một tương lai phát triển bền vững.