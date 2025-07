Trèo cột điện 35kV để bắt chim, thiếu niên 13 tuổi ở Lào Cai nguy kịch

Pha phóng điện từ cột điện cao thế khiến em T bị thương nặng, được người dân xung quanh phát hiện, lập tức đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vị trí cột điện cao thế xảy ra tai nạn

Cùng thời điểm trên, hệ thống kiểm soát từ xa của Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Lào Cai phát hiện trong khoảng từ 10h00 đến 10h17 ngày 10/7, máy cắt 379/100 Trạm Tấu thuộc đường dây 35kV lộ 379E12.2 nhảy 2 lần mặc dù thời tiết khu vực này hoàn toàn bình thường.

Ngay khi nhận thấy có dấu hiệu lạ, thông tin đã được chuyển tới Đội Quản lý điện khu vực Nghĩa Lộ để bố trí nhân lực đi kiểm tra.

Tới 11h cùng ngày, đại diện ngành điện cùng chính quyền và công an địa phương đã lập biên bản vụ việc. Bước đầu xác định nguyên nhân do vi phạm hành lang an toàn điện, bất chấp biển báo “Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm chết người”.

Qua đây, cảnh báo tới người dân về nâng cao ý thức chấp hành an toàn điện, cũng như tăng cường giáo dục, giám sát con trẻ, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.