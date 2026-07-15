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Trèo lên mái tôn lấy diều, bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bị điện giật tử vong

Thứ Tư, 16:57, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, UBND xã Phú Riềng, TP. Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cháu Đ.H.V (8 tuổi, ngụ thôn Phú Bình), nạn nhân tử vong do điện giật khi đi lấy diều.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 12/7, trong lúc thả diều, cháu V. làm rơi diều xuống mái tôn của một công trình nên đã trèo lên để lấy.

Do mái tôn bị rò rỉ điện, cháu V. bị điện giật trúng. Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

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Ảnh minh họa 

Tại gia đình nạn nhân, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát lớn của gia đình, mong thân nhân sớm vượt qua đau thương và ổn định cuộc sống.

Chính quyền địa phương nhận định, đây là vụ việc hết sức thương tâm, đồng thời là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn điện đối với trẻ em trong dịp hè.

Hiện nay, nhiều trẻ em có thói quen thả diều tại các bãi đất trống gần đường dây cao thế hoặc khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao khi diều vướng vào lưới điện hoặc khi trẻ tự ý leo trèo lên mái nhà, cột điện để gỡ diều.

treo len mai ton lay dieu, be trai 8 tuoi o Dong nai bi dien giat tu vong hinh anh 2
Chính quyền trao hỗ trợ gia đình nạn nhân (Ảnh: P.R)

Qua sự việc này, UBND xã Phú Riềng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát, nhắc nhở con em tuyệt đối không thả diều gần đường dây điện, trạm biến áp; không tự ý gỡ diều hoặc các vật dụng mắc kẹt trên lưới điện.

Địa phương cũng đề nghị các nhà trường, đoàn thể và khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và an toàn điện cho trẻ em để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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