Trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình xe tải tông chết 3 người trong gia đình

Như VOV đã thông tin, khoảng 16h40 phút, ngày 5/6, tại Km5+500m Đường tỉnh 663, thuộc địa phận thôn Hoàng Yên, xã Ia Phin, huyện Chư Prông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải BKS 81H-010.45, do tài xế Hoàng Xuân Tài (53 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Pleiku) điều khiển, lưu thông từ hướng xã Bàu Cạn về Thị trấn Chư Prông với xe ô tô bán tải BKS 81C-184.74 phía trước, sau đó tiếp tục tông vào xe mô tô, phía trước cùng chiều BKS 81B2-783.37. Hậu quả là 3 người trên xe mô tô là anh Nguyễn Quang Hòa (SN 1988), chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1992) và con trai Nguyễn Hoàng Thiện Nhân (SN 2020) tử vong.

Theo báo cáo số 56/BC-BATGT của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai: tài xế Hoàng Xuân Tài có giấy phép lái xe hạng C, tải trọng 3,5 tấn, thuộc Công ty TNHH MTV Tân Tiến (địa chỉ 118 Cao Bá Quát, phường Yên Đổ, TP Pleiku. Theo báo cáo, tài xế không có nồng độ cồn hay chất ma túy.

Trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên xe tải xe tải BKS 81H-010.45 do tài xế Tài điều khiển, thời điểm xảy ra tai nạn là lúc 16 giờ 37 phút 19 giây, xe có tốc độ 42 km/h; lúc 16 giờ 37 phút 39 giây là 19 km/h; lúc 16 giờ 37 phút 48 giây là 0 km/h.

Hiện nay, Công an huyện Chư Prông đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Trong sáng 6/6, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông chiều 5/6.

Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh đã thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân ở thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn; bày tỏ sự chia sẻ với mất mát, mong muốn gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống; hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Ban An toàn Giao thông huyện Chư Prông đến thăm và hỗ trợ 9 triệu đồng.