Triển khai thành công kỹ thuật mổ sọ tỉnh cho bệnh nhi tại TP.HCM

Theo TS BS. Trương Thanh Tình - Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, việc triển khai thành công mổ sọ tỉnh trên bệnh nhi cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu của bệnh viện; giúp tăng khả năng lấy u, góp phần quan trọng trong bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp u não nằm tại vùng nguy cơ cao.

TS BS. Trương Thanh Tình - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh trực tiếp thăm khám, theo dõi quá trình hồi phục của người bệnh sau phẫu thuật (ảnh: UMC)

Trước đó, một bé trai 12 tuổi bị những cơn đau đầu suốt 2 tháng, kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn. Khi gia đình đưa em đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các bác sĩ thăm khám và phát hiện khối u não lớn nằm ngay vùng chức năng quan trọng, liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ. Đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

TS BS. Đỗ Hồng Hải- Trưởng Đơn nguyên Ngoại Thần kinh nhi (Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết, khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ, do đó mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.

Trước thách thức này, ê-kíp đã lựa chọn mổ sọ tỉnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng, thay vì gây mê toàn thân như thông thường.

Với kỹ thuật mổ sọ tỉnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.

Việc triển khai kỹ thuật này ở trẻ em là thách thức lớn do yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Với người bệnh mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công chung của ca mổ.

Ê-kíp điều trị cùng người bệnh sau phẫu thuật, đánh dấu kết quả điều trị tích cực (ảnh: UMC)

Đến nay, sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu thần kinh ở trẻ như đau đầu kéo dài, yếu tay chân thoáng qua hoặc cơn mất ý thức. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng não bộ, khả năng học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ.