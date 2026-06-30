Triển khai xây dựng 235 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Đồng Tháp

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp triển khai xây dựng tất cả 235 căn nhà Đại đoàn kết, tại 66 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình đợt này hơn 14 tỷ đồng, với định mức hỗ trợ đồng loạt 60 triệu đồng/căn.

Thời gian qua, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp rất nhiệt tình ủng hộ nguồn kinh phí để xây dựng nhà tình thương cho các hoàn cảnh khó khăn

Nguồn kinh phí xây nhà đại đoàn kết được huy động cụ thể từ các đơn vị tài trợ và quỹ đối ứng bao gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tài trợ 192 căn (tương đương trên 11,5 tỷ đồng), Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (PETROLIMEX Đồng Tháp) tài trợ 33 căn (tương đương gần 2 tỷ đồng), Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Đồng Tháp trích đối ứng 10 căn (tương đương 600 triệu đồng).

Để nguồn vốn hỗ trợ đến đúng đối tượng và đảm bảo tiến độ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí, đúng đối tượng, công bằng, dân chủ và công khai.

Theo kế hoạch, toàn bộ các căn nhà Đại đoàn kết thuộc đợt 1 năm 2026 sẽ được tổ chức bàn giao cho người nghèo trong tháng 9 và 10 năm nay. Chương trình này nhằm giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.