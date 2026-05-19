Trồng hàng trăm cây măng cụt, Thuận An quyết giữ thương hiệu "Top 50 đặc sản Việt Nam"

Lan tỏa sống xanh, bảo tồn đặc sản miệt vườn

Phát huy truyền thống tốt đẹp và hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, UBND phường Thuận An đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động trồng cây tại Trung tâm Văn hóa An Sơn (khu phố Hưng Thọ).

Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mà còn là chiến lược nhằm quảng bá hình ảnh một Thuận An thân thiện, nghĩa tình, đậm đà bản sắc văn hóa miệt vườn Nam Bộ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã ra quân trồng hàng trăm cây ăn trái, trong đó chủ lực là cây măng cụt đặc sản.

Những cây măng cụt được trồng mới

Thuận An từ lâu đã nổi tiếng với những vườn cây ăn trái quanh năm xanh tốt. Trong đó, măng cụt chính là "linh hồn" của vùng đất này, loại quả vinh dự được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam bình chọn là một trong 50 trái cây đặc sản của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, hiện nay diện tích măng cụt trên địa bàn đạt khoảng hơn 275ha, giảm rất nhiều so với trước đây. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM về việc duy trì và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản, địa phương đang dồn lực cho công tác phục hồi.

Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh thoát nước để đảm bảo điều kiện thổ nhưỡng tốt nhất cho cây măng cụt phát triển tươi tốt, bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nói: “Phường Thuận An đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm bảo tồn và phát triển vườn cây ăn trái địa phương. Thời gian tới, phường sẽ tập trung nâng cấp hệ thống thủy lợi, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước tránh ô nhiễm để đảm bảo tưới tiêu. Hiện tại, địa phương đã và đang dành nguồn kinh phí lớn cho hạ tầng thủy lợi nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp gắn liền với du lịch sinh thái bền vững”.

Thuận An quyết tâm giữ vườn cây để tạo môi trường xanh cho khu vực

Bên cạnh hoạt động trồng cây, người dân được tham quan Bảo tàng gốm sứ Minh Long, chiêm bái tại Tổ đình chùa Niệm Phật, thưởng thức ẩm thực miệt vườn đặc sắc tại các vườn cây ăn trái trĩu quả.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An cũng đã trao tặng hàng chục phần quà ý nghĩa cho người lao động và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An tặng quà cho người nghèo

Nhiều địa phương rộn ràng hưởng ứng Tết trồng cây

Cũng trong hôm nay, nhiều địa phương khác ở TP.Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tại xã An Viễn, TP.Đồng Nai (trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), lãnh đạo xã đã kêu gọi toàn thể nhân dân, các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng phong trào với khẩu hiệu “Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây”. Trong năm 2026, xã An Viễn phấn đấu trồng 1.120 cây xanh; trong đó có 900 cây trồng tập trung và 220 cây trồng phân tán tại các khu vực đất công.

Lãnh đạo, cán bộ xã An Viên trồng cây (ảnh: BĐN)

Tại xã Thiện Hưng, TP.Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), lãnh đạo, người dân và học sinh đã tham gia trồng khoảng 200 cây xanh tại khu vực sân bóng nhà văn hóa ấp Thiện Cư.

Lễ trồng cây ở xã Thiện Hưng, TP.Đồng Nai (ảnh: BĐN)

Năm 2026, xã Thiện Hưng phấn đấu trồng 2.300 cây xanh (gồm sao đen, giáng hương, bằng lăng, trắc…) ở nơi đất trống khu dân cư, cơ quan, trường học với mục tiêu tỷ lệ cây sống đạt tối thiểu 85%.