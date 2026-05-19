中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trồng hàng trăm cây măng cụt, Thuận An quyết giữ thương hiệu "Top 50 đặc sản Việt Nam"

Thứ Ba, 17:19, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Thuận An, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, gắn liền với hành trình trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo mang chủ đề “Miệt vườn – Sắc xanh cuộc sống”.

Lan tỏa sống xanh, bảo tồn đặc sản miệt vườn

Phát huy truyền thống tốt đẹp và hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, UBND phường Thuận An đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động trồng cây tại Trung tâm Văn hóa An Sơn (khu phố Hưng Thọ).

Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mà còn là chiến lược nhằm quảng bá hình ảnh một Thuận An thân thiện, nghĩa tình, đậm đà bản sắc văn hóa miệt vườn Nam Bộ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã ra quân trồng hàng trăm cây ăn trái, trong đó chủ lực là cây măng cụt đặc sản.

trong hang tram cay mang cut, thuan an quyet giu thuong hieu top 50 dac san viet nam hinh anh 1
Những cây măng cụt được trồng mới 

Thuận An từ lâu đã nổi tiếng với những vườn cây ăn trái quanh năm xanh tốt. Trong đó, măng cụt chính là "linh hồn" của vùng đất này, loại quả vinh dự được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam bình chọn là một trong 50 trái cây đặc sản của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, hiện nay diện tích măng cụt trên địa bàn đạt khoảng hơn 275ha, giảm rất nhiều so với trước đây. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM về việc duy trì và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản, địa phương đang dồn lực cho công tác phục hồi.

Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh thoát nước để đảm bảo điều kiện thổ nhưỡng tốt nhất cho cây măng cụt phát triển tươi tốt, bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nói: “Phường Thuận An đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm bảo tồn và phát triển vườn cây ăn trái địa phương. Thời gian tới, phường sẽ tập trung nâng cấp hệ thống thủy lợi, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước tránh ô nhiễm để đảm bảo tưới tiêu. Hiện tại, địa phương đã và đang dành nguồn kinh phí lớn cho hạ tầng thủy lợi nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp gắn liền với du lịch sinh thái bền vững”.

trong hang tram cay mang cut, thuan an quyet giu thuong hieu top 50 dac san viet nam hinh anh 2
Thuận An quyết tâm giữ vườn cây để tạo môi trường xanh cho khu vực 

Bên cạnh hoạt động trồng cây, người dân được tham quan Bảo tàng gốm sứ Minh Long, chiêm bái tại Tổ đình chùa Niệm Phật, thưởng thức ẩm thực miệt vườn đặc sắc tại các vườn cây ăn trái trĩu quả.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An cũng đã trao tặng hàng chục phần quà ý nghĩa cho người lao động và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

trong hang tram cay mang cut, thuan an quyet giu thuong hieu top 50 dac san viet nam hinh anh 3
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An tặng quà cho người nghèo

Nhiều địa phương rộn ràng hưởng ứng Tết trồng cây

Cũng trong hôm nay, nhiều địa phương khác ở TP.Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tại xã An Viễn, TP.Đồng Nai (trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), lãnh đạo xã đã kêu gọi toàn thể nhân dân, các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng phong trào với khẩu hiệu “Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây”. Trong năm 2026, xã An Viễn phấn đấu trồng 1.120 cây xanh; trong đó có 900 cây trồng tập trung và 220 cây trồng phân tán tại các khu vực đất công.

trong hang tram cay mang cut, thuan an quyet giu thuong hieu top 50 dac san viet nam hinh anh 4
Lãnh đạo, cán bộ xã An Viên trồng cây  (ảnh: BĐN)

Tại xã Thiện Hưng, TP.Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), lãnh đạo, người dân và học sinh đã tham gia trồng khoảng 200 cây xanh tại khu vực sân bóng nhà văn hóa ấp Thiện Cư.

trong hang tram cay mang cut, thuan an quyet giu thuong hieu top 50 dac san viet nam hinh anh 5
Lễ trồng cây ở xã Thiện Hưng, TP.Đồng Nai (ảnh: BĐN)

Năm 2026, xã Thiện Hưng phấn đấu trồng 2.300 cây xanh (gồm sao đen, giáng hương, bằng lăng, trắc…) ở nơi đất trống khu dân cư, cơ quan, trường học với mục tiêu tỷ lệ cây sống đạt tối thiểu 85%.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: Măng cụt trái cây đặc sản Bình Dương TP.HCM Phong trào Tết trồng cây Bác Hồ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Măng cụt xanh gọt sẵn vẫn “đắt khét” dù món gỏi gà măng cụt hết "hot"
Măng cụt xanh gọt sẵn vẫn “đắt khét” dù món gỏi gà măng cụt hết "hot"

VOV.VN - Dù "cơn sốt" gỏi gà măng cụt năm nay có vẻ như đã “hạ nhiệt” so với năm ngoái nhưng măng cụt xanh gọt vỏ vẫn có giá cao ngất ngưởng.

Măng cụt xanh gọt sẵn vẫn “đắt khét” dù món gỏi gà măng cụt hết "hot"

Măng cụt xanh gọt sẵn vẫn “đắt khét” dù món gỏi gà măng cụt hết "hot"

VOV.VN - Dù "cơn sốt" gỏi gà măng cụt năm nay có vẻ như đã “hạ nhiệt” so với năm ngoái nhưng măng cụt xanh gọt vỏ vẫn có giá cao ngất ngưởng.

Vườn cây đặc sản vẫn có trái thu hoạch, giá cao trong mùa khô hạn
Vườn cây đặc sản vẫn có trái thu hoạch, giá cao trong mùa khô hạn

VOV.VN - Hiện nay, vào mùa khô hạn nhiều loại trái cây ở tỉnh Tiền Giang sốt giá, nhà vườn rất phấn khời.

Vườn cây đặc sản vẫn có trái thu hoạch, giá cao trong mùa khô hạn

Vườn cây đặc sản vẫn có trái thu hoạch, giá cao trong mùa khô hạn

VOV.VN - Hiện nay, vào mùa khô hạn nhiều loại trái cây ở tỉnh Tiền Giang sốt giá, nhà vườn rất phấn khời.

Độc đáo đặc sản miền Tây từ “trái tim” của cây dừa
Độc đáo đặc sản miền Tây từ “trái tim” của cây dừa

VOV.VN - Miền Tây có loại đặc sản độc đáo mang tên củ hũ dừa (hay củ hủ dừa). Đây được coi là “trái tim” của cây dừa, là phần non và ngon nhất của cây dừa.

Độc đáo đặc sản miền Tây từ “trái tim” của cây dừa

Độc đáo đặc sản miền Tây từ “trái tim” của cây dừa

VOV.VN - Miền Tây có loại đặc sản độc đáo mang tên củ hũ dừa (hay củ hủ dừa). Đây được coi là “trái tim” của cây dừa, là phần non và ngon nhất của cây dừa.

Tết Đoan Ngọ về miệt vườn Phong Điền thưởng thức trái cây đặc sản
Tết Đoan Ngọ về miệt vườn Phong Điền thưởng thức trái cây đặc sản

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 1 – 3/6, với hơn 30 gian hàng trưng bày các loại trái cây đặc sản trồng theo tiêu chuẩn VietGap, Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ I năm 2022 đã thu hút đông đảo khách đến tham quan, mua trái.

Tết Đoan Ngọ về miệt vườn Phong Điền thưởng thức trái cây đặc sản

Tết Đoan Ngọ về miệt vườn Phong Điền thưởng thức trái cây đặc sản

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 1 – 3/6, với hơn 30 gian hàng trưng bày các loại trái cây đặc sản trồng theo tiêu chuẩn VietGap, Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ I năm 2022 đã thu hút đông đảo khách đến tham quan, mua trái.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục