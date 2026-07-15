Trực thăng bay xuyên đêm để kịp “giờ vàng” cứu bệnh nhân ở đảo Sơn Ca

Tóm tắt

VOV.VN - Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) vừa hoàn thành chuyến bay cấp cứu xuyên đêm, đưa bệnh nhân sốc tủy từ đảo Sơn Ca về đất liền để điều trị. Đây là ca cấp cứu tối khẩn cấp được triển khai ngay nhằm tận dụng “thời gian vàng” để can thiệp, điều trị chuyên sâu.

