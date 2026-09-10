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Trục vớt, xử lý thành công quả bom nặng 300kg dưới lòng suối ở Đồng Nai

Thứ Năm, 18:02, 10/09/2026
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VOV.VN - Sau khi nhận tin báo từ người dân thôn 2, xã Bom Bo, lực lượng chức năng TP. Đồng Nai đã trục vớt, di dời an toàn một quả bom nặng 300kg còn sót lại sau chiến tranh nằm dưới lòng suối.

Ngày 10/9, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bom Bo, TP. Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) vừa phối hợp với Đại đội Công binh 2 (Phòng Tham mưu- Bộ CHQS TP. Đồng Nai) di dời và bàn giao thành công một quả bom lớn cho cơ quan chuyên môn xử lý theo đúng quy định kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

truc vot, xu ly thanh cong qua bom nang 300kg duoi long suoi o Dong nai hinh anh 1
Quả bom được phát hiện dưới lòng suối (ảnh: QĐ)

Trước đó, tiếp nhận tin báo của người dân thôn 2, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bom Bo đã khẩn trương cử lực lượng xuống khảo sát hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chuyên môn xác định đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, dài khoảng 1,5m và nặng tới 300kg.

truc vot, xu ly thanh cong qua bom nang 300kg duoi long suoi o Dong nai hinh anh 2
Lực lượng chức năng di chuyển quả bom (ảnh: QĐ)

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy quân sự xã Bom Bo đã lập tức khoanh vùng, giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực phát hiện bom.

Đồng thời, đơn vị tiến hành tuyên truyền để bà con yên tâm sinh hoạt, báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với lực lượng công binh tổ chức trục vớt quả bom từ dưới lòng suối lên mặt đất an toàn.

truc vot, xu ly thanh cong qua bom nang 300kg duoi long suoi o Dong nai hinh anh 3
Quả bom được di chuyển từ dưới lòng suối lên mặt đất an toàn (ảnh: QĐ)

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nếu phát hiện các vật thể nghi là bom, mìn hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, tuyệt đối không tự ý di dời mà cần báo ngay cho cơ quan quân sự địa phương để kịp thời xử lý.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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