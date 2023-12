Trung Bộ mưa to, đề phòng lũ quét khu vực miền núi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (17/12), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa

Lượng mưa tính từ 19h ngày 16 đến 8h ngày 17/12 có nơi trên 90mm như: Bến Quang (Quảng Trị) 117mm, Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 183.8mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 129.8mm, Quế Sơn (Quảng Nam) 92.6mm,…

Dự báo ngày và đêm 17/12, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 18/12, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 17/12, ở khu vực Quảng Bình và Bình Định đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.