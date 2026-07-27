Trung tá CSGT Hà Nội mở đường đưa bé trai đi cấp cứu trong "thời gian vàng"

Tóm tắt

VOV.VN - Một hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ CSGT Hà Nội đã giúp một bé trai bị lồng ruột được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời, góp phần giúp cháu vượt qua cơn nguy kịch.

