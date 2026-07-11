Trước nghi vấn tiêu cực thi cử lan truyền trên mạng, Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng

Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Sở GD-ĐT Phú Thọ khẳng định không phát hiện phòng thi hay dải số báo danh có nhiều điểm cao bất thường. Đối với nghi vấn hai thí sinh có điểm thi thật cao hơn nhiều so với thi thử, cơ quan chức năng xác định kết quả thi phù hợp với năng lực học tập.