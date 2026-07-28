Trường ĐH Y Hà Nội sẽ kỷ luật nghiêm nữ sinh dọa lấy ven cho bệnh nhân trật 3 lần

Tóm tắt

VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo blouse, gắn kèm trạng thái "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".

