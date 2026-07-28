Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo blouse, gắn kèm trạng thái "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_1_truong-dh-y-ha-noi-se-ky-luat-nghiem-nu-sinh-doa-lay-ven-cho-benh-nhan-trat-3-lan.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Trường ĐH Y Hà Nội sẽ kỷ luật nghiêm nữ sinh dọa lấy ven cho bệnh nhân trật 3 lần
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_1_truong-dh-y-ha-noi-se-ky-luat-nghiem-nu-sinh-doa-lay-ven-cho-benh-nhan-trat-3-lan.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật