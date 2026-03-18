Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

Theo đó, tại cơ sở An Đông (Quận 5 cũ), trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Chương trình đào tạo tại đây tập trung phát triển kiến thức chuyên sâu, tư duy logic, kết hợp các hoạt động STEM, AI và hướng nghiệp theo từng lĩnh vực cụ thể.

Tại sở Đông Hòa (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển 350 học sinh cho 10 lớp chuyên, gồm: Toán (2 lớp), Tiếng Anh (2 lớp), Ngữ văn (2 lớp) và các môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học (mỗi môn 1 lớp).

Định hướng đào tạo tại cơ sở này sẽ chú trọng đào tạo năng lực tư duy liên ngành với nền tảng môn chuyên trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ, lĩnh vực Khoa học xã hội như: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, máy tính, kinh doanh và quản lý, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội… kết hợp với các hoạt động trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp liên quan.

Thí sinh thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2025 (Ảnh: C.P)

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên tự chọn trong 7 môn. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên, với điều kiện thuộc 2 nhóm khác nhau.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các bài thi, trong đó môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ 8h ngày 4/5 đến 17h ngày 10/5.

Năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của trường giảm so với năm 2024, với tỷ lệ chọi trung bình khoảng 1/6. Đây cũng là trường duy nhất ở TP.HCM tuyển sinh độc lập so với kỳ thi vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.