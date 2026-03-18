中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

Thứ Tư, 14:21, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5, với tổng chỉ tiêu 595 học sinh.

Theo đó, tại cơ sở An Đông (Quận 5 cũ), trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh.  

Chương trình đào tạo tại đây tập trung phát triển kiến thức chuyên sâu, tư duy logic, kết hợp các hoạt động STEM, AI và hướng nghiệp theo từng lĩnh vực cụ thể. 

Tại sở Đông Hòa (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển 350 học sinh cho 10 lớp chuyên, gồm: Toán (2 lớp), Tiếng Anh (2 lớp), Ngữ văn (2 lớp) và các môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học (mỗi môn 1 lớp).

Định hướng đào tạo tại cơ sở này sẽ chú trọng đào tạo năng lực tư duy liên ngành với nền tảng môn chuyên trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ, lĩnh vực Khoa học xã hội như: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, máy tính, kinh doanh và quản lý, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội… kết hợp với các hoạt động trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp liên quan.

truong pho thong nang khieu, Dai hoc quoc gia tp.hcm cong bo lich thi lop 10 hinh anh 1
Thí sinh thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2025 (Ảnh: C.P)

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên tự chọn trong 7 môn. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên, với điều kiện thuộc 2 nhóm khác nhau.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các bài thi, trong đó môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ 8h ngày 4/5 đến 17h ngày 10/5.

Năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của trường giảm so với năm 2024, với tỷ lệ chọi trung bình khoảng 1/6. Đây cũng là trường duy nhất ở TP.HCM tuyển sinh độc lập so với kỳ thi vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: thi lớp 10 lịch thi lớp 10 lớp 10 Phổ thông năng khiếu năm 2026 tuyển sinh lớp 10 chỉ tiêu tuyển sinh Đại học quốc gia TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 2/3 địa phương công bố môn thi thứ ba lớp 10 năm 2026 - ngoại ngữ áp đảo

VOV.VN - Đến ngày 26/2, đã có 25/34 địa phương trên cả nước đã công bố môn thi thứ ba kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, trong đó ngoại ngữ tiếp tục chiếm ưu thế. Việc công bố sớm giúp học sinh chủ động ôn tập học kỳ II, đồng thời cho thấy xu hướng tăng cường năng lực ngoại ngữ trong nhà trường.

Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội

VOV.VN - Năm 2026, lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh có nơi cư trú trên địa bàn, bao gồm cả diện tạm trú, được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập. Quy định mới nhằm mở rộng cơ hội học tập, hướng tới tuyển sinh công bằng và giảm rào cản về hộ khẩu.

Học sinh TP.HCM có thể thi vào lớp 10 vào cuối tháng 5

VOV.VN - Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục