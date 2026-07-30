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VOV.VN - Sáng 30/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_truy-dieu-an-tang-2-hai-cot-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-doc-lap-dien-bien.m3u8
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Từ khóa
Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, Điện Biên
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2026-07/tiktok_truy-dieu-an-tang-2-hai-cot-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-doc-lap-dien-bien.m3u8
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