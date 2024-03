Truy tặng Bằng khen cho bảo vệ bệnh viện dũng cảm cứu người ở Bắc Kạn

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 2/3/2024, bệnh nhân P.V.M, sinh năm 1998 bị trầm cảm, đang điều trị tại Khoa Tâm thần kinh đã trốn khỏi nơi điều trị, sau đó lên tầng 7 tòa nhà B của bệnh viện, sau đó leo ra ban công theo lối cửa sổ.

Hiện trường giải cứu nam bệnh nhân trầm cảm leo lên tầng 7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn với ý định nhảy xuống tự tử

Thời điểm này, ông Lăng Việt Phương (SN 1968, là nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn) đang trong ca trực, phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu muốn tự sát nên đã cố gắng tiếp cận đưa bệnh nhân vào vị trí an toàn. Tuy nhiên, do vị trí cheo leo, nhân viên bảo vệ đã không may trượt rơi từ tầng 7 xuống tầng 3 và tử vong tại chỗ.

Nam bệnh nhân sau khi cố thủ gần 5 tiếng trên ban công cũng nhảy xuống đất tử vong dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực giải cứu.