  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Truy tìm chủ sở hữu máy bơm dưới kênh để hút cát trái phép ở Lâm Đồng

Thứ Tư, 08:30, 27/05/2026
VOV.VN - Sáng 27/5, Công an xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục truy tìm chủ sở hữu máy bơm hút cát giấu dưới lòng kênh Biển Lạc - Hàm Tân để điều tra hành vi khai thác cát trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện máy bơm, ống hút dài 30m cùng nhiều dấu vết cho thấy hoạt động vừa diễn ra.

Sáng 27/5, Công an xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, truy tìm chủ sở hữu máy bơm hút cát nằm dưới lòng kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân đoạn qua thôn Bà Tá (khu vực huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: B.H

Trước đó, vào lúc 8h30, ngày 26/5, UBND xã Suối Kiết nhận tin báo của người dân về việc có đối tượng hút cát trái phép dưới lòng kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân đoạn qua thôn Bà Tá.

Ngay sau đó, UBND xã Suối Kiết đã phối hợp lực lượng công an, kiểm tra hiện trường, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động khai thác cát trái phép.

Máy bơm dưới lòng kênh. Ảnh: B.H

Tại khu vực kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một máy bơm hút cát nằm dưới lòng kênh, phía trên được che chắn bằng cây trám để che chắn, một ống nhựa màu xanh dài khoảng 30m dùng để hút cát. Ngoài ra, tại hiện trường còn có 2 can dầu chứa khoảng 60 lít nhiên liệu và một can dầu trên máy đang sử dụng dang dở, cho thấy hoạt động khai thác vừa diễn ra trước đó.

Qua ghi nhận, trên bờ kênh xuất hiện một mương chứa cát do bị đào phá với chiều ngang khoảng 3m, dài 8m và sâu 2m. Khu vực này có dấu hiệu đã bị hút khoảng 5m3 cát. Một đoạn khác dài khoảng 15m cũng xuất hiện dấu vết tác động, có cát bùn nhưng chưa xác định được khối lượng cụ thể.

Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện đối tượng vi phạm.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: hút cát trái phép khai thác cát lậu kênh Biển Lạc Hàm Tân Công an xã Suối Kiết máy bơm hút cát huyện Tánh Linh Bình Thuận cũ
VOV.VN - Dù các ngành chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý kiên quyết các đối tượng bơm hút, tàng trữ cát sông trái phép nhưng tình trạng này vẫn xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long.

VOV.VN - Công an Nam Định vừa phát hiện, bắt giữ 7 phương tiện thuỷ tổ chức khai thác cát trái phép và có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu.

VOV.VN - Ngày 15/1, Phòng 8 - Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phát hiện và ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép trên lòng hồ Dầu Tiếng.

