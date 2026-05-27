Truy tìm chủ sở hữu máy bơm dưới kênh để hút cát trái phép ở Lâm Đồng

Sáng 27/5, Công an xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, truy tìm chủ sở hữu máy bơm hút cát nằm dưới lòng kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân đoạn qua thôn Bà Tá (khu vực huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: B.H

Trước đó, vào lúc 8h30, ngày 26/5, UBND xã Suối Kiết nhận tin báo của người dân về việc có đối tượng hút cát trái phép dưới lòng kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân đoạn qua thôn Bà Tá.

Ngay sau đó, UBND xã Suối Kiết đã phối hợp lực lượng công an, kiểm tra hiện trường, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động khai thác cát trái phép.

Máy bơm dưới lòng kênh. Ảnh: B.H

Tại khu vực kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một máy bơm hút cát nằm dưới lòng kênh, phía trên được che chắn bằng cây trám để che chắn, một ống nhựa màu xanh dài khoảng 30m dùng để hút cát. Ngoài ra, tại hiện trường còn có 2 can dầu chứa khoảng 60 lít nhiên liệu và một can dầu trên máy đang sử dụng dang dở, cho thấy hoạt động khai thác vừa diễn ra trước đó.

Clip kiểm tra hút cát lậu. Clip: B.H

Qua ghi nhận, trên bờ kênh xuất hiện một mương chứa cát do bị đào phá với chiều ngang khoảng 3m, dài 8m và sâu 2m. Khu vực này có dấu hiệu đã bị hút khoảng 5m3 cát. Một đoạn khác dài khoảng 15m cũng xuất hiện dấu vết tác động, có cát bùn nhưng chưa xác định được khối lượng cụ thể.

Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện đối tượng vi phạm.