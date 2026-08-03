Truy tìm con chó 20kg lao vào tấn công bé trai 6 tuổi ở Đồng Nai

Tóm tắt

VOV.VN - Đang chơi trước nhà trọ ở Đồng Nai, bé trai 6 tuổi bị con chó khoảng 20kg lao vào tấn công; chính quyền đang truy tìm con chó, đồng thời xác minh chủ nuôi để xử lý.

