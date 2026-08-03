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VOV.VN - Đang chơi trước nhà trọ ở Đồng Nai, bé trai 6 tuổi bị con chó khoảng 20kg lao vào tấn công; chính quyền đang truy tìm con chó, đồng thời xác minh chủ nuôi để xử lý.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_truy-tim-con-cho-20kg-lao-vao-tan-cong-be-trai-6-tuoi-o-dong-nai.m3u8
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Truy tìm con chó 20kg lao vào tấn công bé trai 6 tuổi ở Đồng Nai
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2026-08/tiktok_truy-tim-con-cho-20kg-lao-vao-tan-cong-be-trai-6-tuoi-o-dong-nai.m3u8
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