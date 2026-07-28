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Truy tìm tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy

Thứ Ba, 09:52, 28/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng CSGT Hải Phòng đang truy tìm tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ việc được camera an ninh ghi lại, gây bức xúc trên mạng xã hội khi tài xế không dừng xe cứu giúp các nạn nhân sau va chạm.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 28/7, Chỉ huy Đội CSGT (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cho biết đơn vị truy tìm chiếc ô tô và tài xế gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường để xác minh, xử lý.

truy tim tai xe o to lan lan tong xe may cho 2 tre nho roi bo chay hinh anh 1
Camera ghi cảnh ô tô lấn làn tông xe máy chở 4 người rồi tăng ga bỏ chạy. (Nguồn: MXH)

Trong khi đó, Chỉ huy Công an phường An Hải cho biết đơn vị cũng đang phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng xác minh, truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn nhưng chưa có kết quả.

Xe ô tô mang BKS 15 chạy sang làn ngược chiều đường và tông trúng xe máy chở 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

Theo hình ảnh từ camera, chiếc ô tô màu đen mang biển kiểm soát đầu số 15 lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông trực diện xe máy do người đàn ông cầm lái, phía sau chở một phụ nữ và 2 trẻ nhỏ. Cú tông mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường.

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Hình ảnh vụ việc được camera nhà dân ven đường ghi lại vào khoảng 22h23 ngày 26/7, trên tuyến đường thôn Kiến Phong, phường An Hải (Hải Phòng).

Điều khiến nhiều người bức xúc là trong lúc người đàn ông và người phụ nữ hốt hoảng đỡ 2 cháu nhỏ dậy, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục lái xe lách qua khu vực xảy ra tai nạn, va chạm với chiếc xe máy rồi tăng ga bỏ chạy.

Người đàn ông lái xe máy định đuổi theo chiếc ô tô nhưng được người phụ nữ ngăn lại để cùng chăm sóc 2 cháu nhỏ đang hoảng loạn sau vụ va chạm.

Sau khi tông xe máy, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục lách qua để rời khỏi hiện trường.

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô và đề nghị cơ quan chức năng truy tìm, xử lý hành vi vi phạm của tài xế.

Minh Khang/VTC News
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