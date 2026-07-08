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VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin trên địa bàn phường Tân An tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 40 trường hợp học sinh nhập viện cấp cứu với các triệu chứng khó chịu, đau bụng, nôn ói… phải đến các cơ sở y tế tại phường để thăm khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_truy_xuat_nguon_goc_thuc_pham_trong_vu_ngo_doc_khien_40_hoc_sinh_nhap_vien_cap_cuu.m3u8
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Từ khóa
Truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong vụ ngộ độc khiến 40 học sinh nhập viện cấp cứu
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2026-07/tiktok_truy_xuat_nguon_goc_thuc_pham_trong_vu_ngo_doc_khien_40_hoc_sinh_nhap_vien_cap_cuu.m3u8
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