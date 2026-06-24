Từ ngày mai, học sinh Hà Nội bắt đầu nhập học lớp 10, cần lưu ý gì?

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn chi tiết về công tác nhập học lớp 10 THPT năm học 2026-2027, trong đó lưu ý học sinh và phụ huynh cần nắm rõ nguyên tắc xét tuyển theo nguyện vọng cũng như các mốc thời gian xác nhận nhập học.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, các nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên (NV1, NV2, NV3) được xét tuyển bình đẳng theo điểm chuẩn, không phân biệt thứ tự ưu tiên. Vì vậy, nếu học sinh trúng tuyển vào trường theo bất kỳ nguyện vọng nào thì đều thực hiện thủ tục nhập học trong cùng thời gian quy định.

Học sinh và phụ huynh cần nắm rõ nguyên tắc xét tuyển theo nguyện vọng cũng như các mốc thời gian xác nhận nhập học.

Học sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét NV2 và NV3. Trường hợp không trúng tuyển NV1, thí sinh được xét NV2 nếu có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm. Nếu tiếp tục không trúng tuyển NV2, thí sinh được xét NV3 với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 1 điểm.

Từ ngày 25 đến 27/6, học sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp Hà Nội tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc xác nhận trực tiếp tại trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, sau khi đã xác nhận nhập học, nếu trường hạ điểm chuẩn hoặc học sinh trúng tuyển sau phúc khảo, các em có thể hủy xác nhận nhập học tại trường cũ để chuyển sang trường mới trúng tuyển mà không bắt buộc phải xác nhận nhập học ở nguyện vọng thấp hơn trước đó.

Mỗi học sinh chỉ có thể trúng tuyển tối đa một nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên nhưng có thể đồng thời trúng tuyển nhiều nguyện vọng chuyên khác nhau. Các kết quả trúng tuyển sẽ được hiển thị trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp khi học sinh đăng nhập tài khoản.

Đối với học sinh đăng ký dự tuyển lớp song ngữ tiếng Pháp và lớp tăng cường tiếng Pháp, chỉ những em không trúng tuyển lớp song ngữ mới được xét tuyển vào lớp tăng cường tiếng Pháp.

Theo kế hoạch, công tác nhập học lớp 10 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 từ ngày 25 đến 27/6; đợt 2 từ ngày 4 đến 6/7; đợt 3 dành cho học sinh trúng tuyển sau phúc khảo từ ngày 10 đến 12/7.

Về hồ sơ nhập học, học sinh cần chuẩn bị phiếu kết quả thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD-ĐT cấp (hoặc quyết định công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng đối với học sinh tuyển thẳng), giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp THCS (đối với học sinh tốt nghiệp trước năm học 2025-2026) cùng các giấy tờ chứng minh nơi cư trú tại Hà Nội.

Các minh chứng về nơi cư trú có thể sử dụng gồm căn cước công dân, phiếu xác nhận cư trú, mã định danh cá nhân hoặc tài khoản VNeID mức độ 2. Trường hợp thiếu căn cứ xác minh nơi cư trú, nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan công an địa phương để xác minh, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Đối với thí sinh tự do, ngoài các giấy tờ trên còn phải bổ sung giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án hoặc vi phạm pháp luật do chính quyền địa phương cấp.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THCS hỗ trợ học sinh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cấp lại mật khẩu truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp khi học sinh có nhu cầu.