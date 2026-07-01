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Tóm tắt
VOV.VN - Giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính được mở ra bằng tất cả sự thành kính để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đằng sau công việc thầm lặng ấy là khát vọng chung của biết bao người: sớm trả lại tên tuổi cho những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tu_nhung_mau_adn_den_hanh_trinh_tri_an.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Từ những mẫu ADN đến hành trình tri ân
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2026-06/tiktok_tu_nhung_mau_adn_den_hanh_trinh_tri_an.m3u8
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