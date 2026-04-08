Tu sửa đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập

Trước đó, vào tối 2/11/2025, một đoạn tường Hoàng thành Huế đã bị sập do mưa lớn kéo dài gây ngấm nước, xói lở nền móng, kết hợp với sự xuống cấp của công trình theo thời gian.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập do mưa lũ

Theo phương án được phê duyệt, đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập được phục hồi dài khoảng 14,2 m, cao trung bình 4,3 m. Quá trình tu sửa tận dụng tối đa vật liệu cũ, trong đó khoảng 74% đá móng và 60% gạch thân tường được tái sử dụng. Các khu vực lân cận cũng được gia cố bằng hệ khung thép để đảm bảo an toàn kết cấu. Việc xử lý đoạn bị sập nhằm ổn định công trình, ngăn chặn nguy cơ sạt lở lan rộng, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan khu di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Quá trình lập và thẩm định phương án phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn, có sự tham gia góp ý của các cơ quan liên quan.

Một số vị trí tường thành có nguy cơ sập đã được chống đỡ tạm thời

Đáng chú ý, công tác phục hồi mỹ thuật bề mặt tường được đặc biệt chú trọng. Lớp vữa mới sẽ được xử lý để hài hòa với màu sắc cổ kính, đảm bảo tính đồng nhất với kiến trúc gốc, giữ gìn giá trị lịch sử của di tích.

Công nhân phân loại vật liệu gốc trước khi trùng tru

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế cho biết: “Thực tế ở công trường hiện tại đang kiểm tra, đánh giá các vật liệu nguyên gốc. Dự kiến hết tuần này sẽ có kết quả về việc tái sử dụng vật liệu nguyên gốc và các vật liệu mới cần đưa vào tu bổ. Đầu tuần sau sẽ thi công tu bổ, phục hồi, đơn vị cố gắng hoàn thành trong vòng 30 ngày".

Dự kiến, các hạng mục tu sửa sẽ hoàn thành trong tháng 4/2026.