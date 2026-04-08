Tu sửa đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập

Thứ Tư, 10:32, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND thành phố Huế vừa phê duyệt phương án tu sửa cấp thiết bức tường Hoàng thành Huế đoạn phía Bắc bị sập, với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, vào tối 2/11/2025, một đoạn tường Hoàng thành Huế đã bị sập do mưa lớn kéo dài gây ngấm nước, xói lở nền móng, kết hợp với sự xuống cấp của công trình theo thời gian.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập do mưa lũ

Theo phương án được phê duyệt, đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập được phục hồi dài khoảng 14,2 m, cao trung bình 4,3 m. Quá trình tu sửa tận dụng tối đa vật liệu cũ, trong đó khoảng 74% đá móng và 60% gạch thân tường được tái sử dụng. Các khu vực lân cận cũng được gia cố bằng hệ khung thép để đảm bảo an toàn kết cấu. Việc xử lý đoạn bị sập nhằm ổn định công trình, ngăn chặn nguy cơ sạt lở lan rộng, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan khu di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Quá trình lập và thẩm định phương án phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn, có sự tham gia góp ý của các cơ quan liên quan.

Một số vị trí tường thành có nguy cơ sập đã được chống đỡ tạm thời

Đáng chú ý, công tác phục hồi mỹ thuật bề mặt tường được đặc biệt chú trọng. Lớp vữa mới sẽ được xử lý để hài hòa với màu sắc cổ kính, đảm bảo tính đồng nhất với kiến trúc gốc, giữ gìn giá trị lịch sử của di tích.

Công nhân phân loại vật liệu gốc trước khi trùng tru

 Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế cho biết: “Thực tế ở công trường hiện tại đang kiểm tra, đánh giá các vật liệu nguyên gốc. Dự kiến hết tuần này sẽ có kết quả về việc tái sử dụng vật liệu nguyên gốc và các vật liệu mới cần đưa vào tu bổ. Đầu tuần sau sẽ thi công tu bổ, phục hồi, đơn vị cố gắng hoàn thành trong vòng 30 ngày".

Dự kiến, các hạng mục tu sửa sẽ hoàn thành trong tháng 4/2026.

Tu bổ, phục hồi điện Cần Chánh trong Hoàng thành Huế

VOV.VN - Dự án tu bổ, phục hồi Điện Cần Chánh, công trình trung tâm của khu vực Tử Cấm thành thuộc Hoàng thành Huế đang được triển khai với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án bảo tồn quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện không gian kiến trúc trung tâm của kinh đô xưa dưới triều Nguyễn.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Hoàng thành Huế sập tường tu sửa mưa lũ
Viết bình luận

Tháo dỡ tường bao khu vực đồn Mang Cá, khơi thông trục giao thông Kinh thành Huế

VOV.VN - Một đoạn tường bao tại khu vực đồn Mang Cá vừa được tháo dỡ, góp phần mở thông trục giao thông quan trọng trong Kinh thành Huế, thành phố Huế, sau hơn một thế kỷ tồn tại.

Khắc phục khẩn cấp sự cố sập tường Hoàng thành Huế do mưa lũ

VOV.VN - UBND thành phố Huế vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sập đổ đoạn tường thành phía Bắc Hoàng thành Huế, xảy ra trong đợt mưa lũ đầu tháng 11 vừa qua.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Khẩn trương khắc phục tường Hoàng thành Huế

VOV.VN - Sau khi một đoạn tường phía Bắc Hoàng thành Huế sụp đổ do mưa lớn kéo dài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND thành phố Huế kiểm tra, đánh giá hiện trạng, rà soát toàn bộ hệ thống tường thành và các di tích liên quan, đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho di tích và người dân.

Sập tường Hoàng thành Huế sau mưa lũ, cảnh báo nguy cơ hư hại lan rộng

VOV.VN - Tại khu vực Hoàng thành Huế (đoạn đường Đặng Thái Thân, cách cổng Hòa Bình khoảng 50m) xảy ra sự cố sập tường dài khoảng 15m do mưa lũ kéo dài.

Cận cảnh trùng tu điện Thái Hoà trong di tích Hoàng thành Huế

VOV.VN - Điện Thái Hòa là ngôi điện quan trọng nhất trong khu vực Hoàng thành Huế xưa. Đây cũng là nơi 13 vị vua nhà Nguyễn làm lễ đăng quang, từ vua Gia Long đến vua Bảo Đại. Sau gần 3 năm "đại trùng tu", điện Thái Hòa - công trình có nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn đã dần lấy lại hình hài và đợi ngày hoàn thiện, đón khách tham quan.

