Thứ Bảy, 06:30, 04/04/2026

Từ vụ cháy xưởng gây chết người ở Hà Nội: Nhan nhản nhà xưởng xây dựng trái phép

VOV.VN - Vụ cháy xưởng xảy ra ngày 30/3 tại phường Thanh Liệt khiến 1 người tử vong đã phơi bày thực trạng hàng trăm nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tồn tại nhiều năm. Những vi phạm kéo dài từ thời xã Tân Triều (cũ) cho thấy lỗ hổng quản lý đất đai, TTXD, PCCC tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cháy nổ...
Vụ cháy xảy ra ngày 30/3 tại một xưởng sản xuất trên địa bàn phường Thanh Liệt (Hà Nội), khiến một người tử vong, tài sản bị thiệt hại không chỉ là một sự cố đơn lẻ mà là lời cảnh báo nghiêm khắc về những "lỗ hổng" trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy.
Theo tìm hiểu, hàng trăm nhà xưởng tại đây có từ thời khu vực còn thuộc xã Tân Triều (huyện Thanh Trì cũ). Do không được xử lý triệt để, các vi phạm tồn tại kéo dài qua nhiều năm.
 Một rừng nhà xưởng khung tôn tự phát mọc trên đất nông nghiệp tại Thanh Liệt đồng nghĩa với việc, hàng trăm nghìn m2 đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích.
Đất nông nghiệp bị san lấp, đổ bê tông, dựng khung sắt làm nhà xưởng.
Đất nông nghiệp trở thành đất phi nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều đó dẫn đến nhà nước thất thu tiền thuế đất.
Bên trong các xưởng là hoạt động sản xuất đa dạng: gia công gỗ, sản xuất bao bì, tái chế nhựa, thiết bị điện, in ấn… là những ngành nghề có nguy cơ cháy nổ cao.
Các vật liệu dễ cháy đưuọc tập kết từ ngoài vào trong, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào.
Xưởng chứa dày đặc vật liệu dễ cháy như giấy, thùng xốp... Không gian chật hẹp, lối đi bị cản trở, thiếu thoát hiểm. Dây điện, quạt máy đặt xen giữa nguyên liệu, nguy cơ chập cháy cao, khi cháy dễ lan nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng.
Xưởng chứa nhiều thùng xốp, vật liệu dễ cháy được xếp chồng cao, sát nhau, tiềm ẩn nguy cơ bắt lửa và cháy lan nhanh. Lối đi bị thu hẹp, cản trở thoát hiểm và cứu hộ. Kết cấu tôn kín, dây điện và thiết bị đặt gần vật liệu dễ cháy làm tăng nguy cơ chập điện, gây cháy lớn.
Các cơ sở sản xuất chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, xốp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Những vật liệu này bắt lửa nhanh, khi cháy lan rộng và sinh nhiều khói độc. Nếu không đảm bảo an toàn điện và PCCC, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể gây hỏa hoạn.
Tại đây, nhiều nhà xưởng sau khi dựng lên đã treo biển cho thuê. 
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết, những công trình nhà xưởng mà phóng viên phản ánh tồn tại từ trước khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động (1/7/2025). Những công trình này được xây dựng trên đất nông nghiệp.
Về xử lý vi phạm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng này, UBND phường sẽ rà soát, củng cố hồ sơ xử lý theo trình tự, đúng quy định của pháp luật. "Mới đây, sau khi vụ cháy xảy ra thì UBND phường Thanh Liệt đã phối hợp với công an xã, Điện lực Hà Đông, HTX Triều Khúc, HTX Yên Xá rà soát cắt toàn bộ điện tại các công trình vi phạm" - đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết.
Ngày 8/7/2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 3966, yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng, giao trách nhiệm rõ ràng cho UBND cấp xã, phường Theo đó, UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; cưỡng chế công trình sai phạm; rà soát các tồn đọng, không để phát sinh mới các trường hợp vi phạm về đất đai, TTXD trên địa bàn.
Đỗ Hưng - Lê Hải - Phi Long/VOV.VN
Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương mang “Xuân Yêu thương” về Nghĩa Tá

XÃ HỘI

Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương mang “Xuân Yêu thương” về Nghĩa Tá

PV/VOV.VN
Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương mang “Xuân Yêu thương” về Nghĩa Tá

XÃ HỘI

Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương mang “Xuân Yêu thương” về Nghĩa Tá
Độc đáo lễ hội đền Bạch Mã tôn vinh vị thần trấn Đông trong “Thăng Long tứ trấn”

VĂN HÓA

Độc đáo lễ hội đền Bạch Mã tôn vinh vị thần trấn Đông trong “Thăng Long tứ trấn”
Nhật Bản lộng lẫy và huyền ảo trong mùa hoa anh đào 2026

Cuộc sống Đó đây

Nhật Bản lộng lẫy và huyền ảo trong mùa hoa anh đào 2026
Cầu Chương Dương kẹt cứng sáng đầu tuần khi tạm cấm xe qua cầu Long Biên

XÃ HỘI

Cầu Chương Dương kẹt cứng sáng đầu tuần khi tạm cấm xe qua cầu Long Biên
Xuân Son, Hoàng Hên cùng ĐT Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối trước khi đấu Malaysia

THỂ THAO

Xuân Son, Hoàng Hên cùng ĐT Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối trước khi đấu Malaysia