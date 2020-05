Tước giấy phép hoạt động của báo điện tử Phụ nữ TP Hồ Chí Minh 1 tháng

Ngày 28/5/2020, Cục Báo chí - Bộ Thông tin-Truyền thông đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt đối với báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh vì những vi phạm hành chính. Theo đó, tờ báo này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử trong thời hạn 1 tháng cùng với mức phạt 55 triệu đồng.

Báo điện tử Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bị đình bản 1 tháng.

Quyết định nêu rõ: Báo Phụ nữ TP HCM đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng (5 thông tin, nhóm thông tin) trong các bài viết “Sun Group –“ Ông trời” không từ trên cao Bài 1: Bê tông chọc trời mọc lên, hàng trăm héc-ta rừng Bà Nà gục xuống” đăng trên Báo in ngày 23/9/2019; “Sun group, “ông trời” không từ trên cao” đăng trên Báo điện tử ngày 23/9/2019; “Cũng làm du lịch, nhưng Genting khác hẳn Bà Nà” đăng trên Báo điện tử ngày 01/10/2019; “Trường đua xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảo II” đăng trên Báo điện tử và Báo in ngày 23/10/2019; “Dự án Tam Đảo II: Con voi chui qua hàng loạt lỗ kim” đăng trên Báo điện tử và Báo in ngày 25/10/2019; “Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào “Mẹ rừng” đăng trên Báo điện tử ngày 26/10/2019.



Các vi phạm này được quy định tại điểm a, khoản 5 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản.

Theo quyết định của Cục Báo chí, Báo Phụ nữ TP HCM bị xử phạt chính 55 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 583/GP-BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 30/10/2015 trong thời hạn 1 tháng./.