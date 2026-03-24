Tuổi trẻ Cần Thơ xung kích đi đầu thời hội nhập

Thứ Ba, 21:31, 24/03/2026
VOV.VN - Khắc ghi lời dạy của Bác kính yêu “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”, tuổi trẻ Cần Thơ luôn xung kích đi đầu trong thời kỳ hội nhập - là phương châm đề ra tại Lễ kỷ niệm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Họp mặt cán bộ Đoàn TP. Cần Thơ qua các nhiệm kỳ năm 2026.

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi trẻ Cần Thơ cùng các thế hệ thanh niên cả nước đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Cán bộ Đoàn TP. Cần Thơ qua các nhiệm kỳ cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn và hoạt động từng thời điểm

Từ năm 2022 đến nay, tuổi trẻ TP. Cần Thơ đẩy mạnh 3 phong trào hành động trọng tâm của Đoàn: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”,  gắn với chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng). Kết quả, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện gần 17.570 công trình, phần việc thanh niên các cấp, với tổng giá trị trên 26 tỷ đồng.

Từ năm 2022 đến nay, tuổi trẻ TP. Cần Thơ đẩy mạnh ba phong trào hành động trọng tâm của Đoàn: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Đại diện tuổi trẻ thành phố, chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ khẳng định: ngày nay, trưởng thành cùng với những phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành của tổ chức Đoàn thanh niên luôn khắc ghi lời dạy của Bác kính yêu “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”, luôn xung kích, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và trau dồi đạo đức cách mạng để trở thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” trong điều kiện mới.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ

"Viết tiếp truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ thành phố Cần Thơ ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của mình, đột phá trong đổi mới tư duy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cụ thể hoá Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, từ đó xây dựng lực lượng cán bộ đoàn, lực lượng thanh niên thời đại mới, nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Tổ chức đoàn cần tập trung tổ chức các hoạt động tạo môi trường nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen của thanh niên về chuyển đổi số, hưởng ứng chủ trương “Bình dân học vụ số”, nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho thanh niên", chị Lư Thị Ngọc Anh cho hay.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TP. Cần Thơ trao học bổng tại buổi lễ cho học sinh trên địa bàn

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Cần Thơ yêu cầu tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; thực hiện tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tuổi trẻ Cần Thơ rộn ràng “thắp sáng biển, đảo quê hương”

VOV.VN - Tuổi trẻ Cần Thơ "Thắp sáng biển, đảo quê hương" là một trong những đội hình tình nguyện tạo nét nổi bật trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, do Thành đoàn Cần Thơ nói chung, Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ nói riêng tổ chức.

VOV.VN - Tuổi trẻ Cần Thơ "Thắp sáng biển, đảo quê hương" là một trong những đội hình tình nguyện tạo nét nổi bật trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, do Thành đoàn Cần Thơ nói chung, Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ nói riêng tổ chức.

Tuổi trẻ Cần Thơ tự hào “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”

VOV.VN - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giáo dục lịch sử, phát huy truyền thống của dân tộc. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Cần Thơ thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng địa phương phát triể

VOV.VN - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giáo dục lịch sử, phát huy truyền thống của dân tộc. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Cần Thơ thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng địa phương phát triể

Giao lưu Anh hùng LLVTND với tuổi trẻ Cần Thơ tại Tết Quân dân

VOV.VN - Chiều ngày 31/1, trong khuôn khổ các hoạt động Tết Quân dân năm 2026, tại Chợ nổi Cái Răng, phường Cái Răng, Ban Tổ chức Tết Quân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức chương trình giao lưu giữa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với tuổi trẻ TP. Cần Thơ và trao tặng quà cho các hộ thương hồ tại chợ nổi Cái Răng

VOV.VN - Chiều ngày 31/1, trong khuôn khổ các hoạt động Tết Quân dân năm 2026, tại Chợ nổi Cái Răng, phường Cái Răng, Ban Tổ chức Tết Quân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức chương trình giao lưu giữa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với tuổi trẻ TP. Cần Thơ và trao tặng quà cho các hộ thương hồ tại chợ nổi Cái Răng

