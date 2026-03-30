Tuổi trẻ Đắk Lắk hoàn thành 1.300 phần việc trong Tháng Thanh niên

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống của Đoàn, các sự kiện chính trị của đất nước; tuyên truyền về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; triển khai hàng trăm hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc ý nghĩa

Toàn tỉnh thực hiện hơn 242 công trình, 1.300 phần việc thanh niên, như các công trình Thắp sáng đường quê; sân bóng chuyền, khu vui chơi; nhà văn hóa; công trình Đường cờ Tổ quốc; xây dựng nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ; trồng và chăm sóc hơn 12.000 cây xanh.

Tại lễ tổng kết, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tuyên dương 14 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026

Theo anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, tuổi trẻ Đắk Lắk đã tạo nên nhiều dấu ấn rõ nét, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến và rút ra nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động thời gian tới.

“Toàn thể hệ thống của đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham gia Tháng Thanh niên và đã tạo nên những công trình rất ý nghĩa. Tỉnh đoàn nhận thấy đây là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rộng khắp. Qua những hoạt động đó thể hiện vai trò của thanh niên đối với tổ chức, hệ thống chính trị và bà con nhân dân, để các cán bộ đoàn nhìn nhận lại, rút ra những bài học để triển khai trong thời gian tới, là một tiền đề để thực hiện cho hoạt động hè tiếp theo cũng như cả năm”, anh Lương Minh Tùng cho biết.