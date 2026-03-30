Tuổi trẻ Đắk Lắk hoàn thành 1.300 phần việc trong Tháng Thanh niên

Thứ Hai, 21:57, 30/03/2026
VOV.VN - Chiều 30/3, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên 2026. Trong tháng cao điểm này, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến của thanh niên.

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống của Đoàn, các sự kiện chính trị của đất nước; tuyên truyền về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; triển khai hàng trăm hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc ý nghĩa

Toàn tỉnh thực hiện hơn 242 công trình, 1.300 phần việc thanh niên, như các công trình Thắp sáng đường quê; sân bóng chuyền, khu vui chơi; nhà văn hóa; công trình Đường cờ Tổ quốc; xây dựng nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ; trồng và chăm sóc hơn 12.000 cây xanh.

Tại lễ tổng kết, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tuyên dương 14 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026

Theo anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, tuổi trẻ Đắk Lắk đã tạo nên nhiều dấu ấn rõ nét, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến và rút ra nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động thời gian tới.

“Toàn thể hệ thống của đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham gia Tháng Thanh niên và đã tạo nên những công trình rất ý nghĩa. Tỉnh đoàn nhận thấy đây là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rộng khắp. Qua những hoạt động đó thể hiện vai trò của thanh niên đối với tổ chức, hệ thống chính trị và bà con nhân dân, để các cán bộ đoàn nhìn nhận lại, rút ra những bài học để triển khai trong thời gian tới, là một tiền đề để thực hiện cho hoạt động hè tiếp theo cũng như cả năm”, anh Lương Minh Tùng cho biết.

Thành đoàn Hà Nội phát động Tháng Thanh niên năm 2026

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chiều nay, 2/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2026.

 

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: Tỉnh đoàn Đắk Lắk Tháng Thanh niên 2026 tuổi trẻ phương thức hoạt động của Đoàn
Đà Nẵng nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên
VOV.VN - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Sinh viên FPT Polytechnic tiếp lửa tháng thanh niên bằng tinh thần thể thao
VOV.VN - Trong dòng chảy sôi nổi của tháng Thanh niên trên khắp cả nước, khi những màu áo xanh tình nguyện đang lan tỏa tinh thần cống hiến trên mọi miền đất nước thì tại thành phố biển Đà Nẵng, một "sắc cam" rực rỡ cũng đang viết nên câu chuyện của riêng mình.

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026
VOV.VN - Sáng nay (28/2), tại Quảng trường 29/3, phường Hòa Cường, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026).

