Tuổi trẻ Tịnh Biên (An Giang) tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), tối 28/4, Đoàn phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tịnh Biên (khóm Phú Hòa).

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã dành một phút mặc niệm, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, khẳng định sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần làm nên độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Sau nghi thức tại Đài tưởng niệm, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Qua đó, tuổi trẻ Tịnh Biên thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.