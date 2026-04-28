Tuổi trẻ Tịnh Biên (An Giang) tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thứ Ba, 22:55, 28/04/2026
VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã dành một phút mặc niệm, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), tối 28/4, Đoàn phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tịnh Biên (khóm Phú Hòa).

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã dành một phút mặc niệm, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, khẳng định sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần làm nên độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Sau nghi thức tại Đài tưởng niệm, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Qua đó, tuổi trẻ Tịnh Biên thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.

Phạm Hải - CTV Hữu Ngọc/VOV-ĐBSCL
Nghệ An kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 33 liệt sĩ TNXP tại hang Hỏa Tiễn
VOV.VN - Ngày 28/4, tròn 60 năm kể từ sự kiện bi tráng tại hang Hỏa Tiễn (còn gọi hang Tổ 4), dãy núi Eo Kin, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An – nơi 33 chiến sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) Tổ 4, đơn vị C271, Đội 27 anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tri ân các gia đình chính sách tại Tuyên Quang
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách tại Tuyên Quang.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915
VOV.VN - Chiều 28/4 tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn đại biểu do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915.

