Tưởng niệm 180 nạn nhân vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình

Theo tư liệu lịch sử, ngày 9/10/1966, một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh từ căn cứ Đồi Tranh Quang Thạnh tràn vào thôn Phước Bình (nay là thôn Phước Lộc) bắt người dân tập trung tại sân trường học rồi xả súng, ném lựu đạn, sát hại 68 người, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em.

Các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm 60 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình.

Ngày 13/10/1966, lính Nam Triều Tiên từ căn cứ núi Tròn tiếp tục càn quét thôn Diên Niên, tập trung người già, phụ nữ và trẻ em tại sân đình rồi xả súng sát hại 112 người dân. Hai vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng của 180 người dân vô tội, để lại nỗi đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân các nạn nhân và người dân địa phương.

60 năm đã trôi qua nhưng những đau thương, mất mát mà người dân Diên Niên - Phước Bình phải gánh chịu vẫn còn in đậm trong ký ức lịch sử. Những người dân chân chất, thật thà, bám trụ làm ăn, giữ làng, giữ nước đã bị sát hại trong chiến tranh; nỗi đau ấy còn dai dẳng, để lại hậu quả đến ngày nay.

Bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm 60 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình.

Việc tổ chức lễ tưởng niệm hằng năm nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, chia sẻ với thân nhân các nạn nhân, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những mất mát do chiến tranh gây ra. Tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ di tích, lập hồ sơ trình xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và xây dựng bia tưởng niệm tại hai địa điểm xảy ra thảm sát, đáp ứng nguyện vọng thăm viếng, tưởng niệm của người dân trong và ngoài tỉnh.

Di tích Quốc gia vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình.

Diễn văn tưởng niệm do bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi trình bày cũng nhắc lại tinh thần đấu tranh kiên cường của quân và dân Quảng Ngãi trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời khẳng định việc tưởng nhớ quá khứ đau thương cần trở thành động lực để các thế hệ tiếp tục xây dựng quê hương, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

"Tưởng niệm 60 năm ngày lính Nam Triều Tiên gây ra cuộc tàn sát tại thôn Diên Niên và thôn Phước Bình, chúng ta không chỉ ôn lại quá khứ đau thương mà còn để nhắc nhở sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Nhìn về quá khứ đau thương, chúng ta vẫn tin hướng về phía trước với khát vọng hòa bình, quyết tâm giữ vững nền độc lập, tự do mà cha ông đã đổ xương máu để giành lại cho con cháu mai sau", bà Phạm Thị Trung phát biểu.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm.

Sau lễ tưởng niệm tại thôn Diên Niên, các đại biểu tiếp tục đến dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm ở thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh, tưởng nhớ 180 nạn nhân trong vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình.