Tuyên Quang: Phát triển rừng gắn với dự án tín chỉ carbon

Khu vực xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang là trung tâm của Khu di tích Quốc gia đặc biệt, được bao phủ bởi gần 4.000 ha rừng đặc dụng. Nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, thảm thực vật phong phú gắn liền với các di tích lịch sử cách mạng. Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng luôn được chính quyền địa phương và người dân quan tâm thực hiện nghiêm túc.

"Về phát triển rừng thì thôn Tân Lập 100% là rừng đặc dụng nên chỉ bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, cho nên tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt mùa hanh khô không vào rừng khi không có việc gì cần thiết, không mang lửa vào rừng. Tuyệt đối đảm bảo phòng chống cháy rừng" - ông Hoàng Văn Xoan, thôn Tân Lập, xã Tân Trào nói.

Nhờ có chính sách hỗ trợ người dân tham gia cùng lực lượng kiểm lâm bảo vệ rừng, qua việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân và các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Mặc dù đến thời điểm hiện nay việc ký lại hợp đồng khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân chậm gần 6 tháng, nhưng bà con vẫn nâng cao ý thức chủ động bảo vệ rừng.

Ông Đàm Văn Tiến, Trưởng thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào, cho biết: "Nhận thức bà con cơ bản hiểu việc bảo vệ rừng nên không có vấn để gì vướng mắc. Năm nay mặc dù chưa được ký hợp đồng nhưng bà con vẫn chủ động tuần tra".

Ngay từ năm 1991 tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên, trước 25 năm so với toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho phát triển rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân sống gần rừng. Đến nay, rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt, ổn định, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%, đứng thứ 2 cả nước. Đạt được kết quả này phải kể đến sự đóng góp của lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững.

Kiểm lâm viên Đỗ Xuân Toại, Hạt Kiểm lâm khu vực 1, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Với vai trò trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn chúng tôi trực tiếp tham mưu cho chính quyền xã nâng cao ý thức trách nhiệm người dân công tác tuần tra, kiểm tra rừng và công tác tuyên truyền. Bây giờ dùng công nghệ số thì chúng tôi có nhiều cách tiếp cận qua zalo, qua trang fanpage cơ quan, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm người dân qua đó công tác bảo vệ rừng duy trì ổn định không có điểm nóng xảy ra".

Với trên 1 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên trên 624.000 ha, rừng trồng trên 234.000 ha, tỉnh Tuyên Quang có tiềm năng rất lớn về hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính.

Mới đây, tỉnh Tuyên Quang đã làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cục Lâm nghiệp về công tác chuẩn bị triển khai Dự án chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng carbon rừng của Việt Nam. Sau buổi làm việc, các bên đều thống nhất, mong muốn sớm triển khai dự án.

Ông Đinh Xuân Lượng, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Lực lượng kiểm lâm đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước thương mại tín chỉ carbon rừng trên địa bàn tỉnh.

Về triển khai tín chỉ carbon theo quy định của Chính phủ để người dân có thêm thu nhập ngoài thu nhập sản phẩm từ rừng, Chi Cục kiểm lâm cũng tham mưu cho Sở NNMT Tuyên Quang phối hợp với các tổ chức quốc tế, phi chính phủ để xây dựng nâng cao năng lực cho người dân, cộng đồng địa phương để họ hiểu được việc cung ứng, cung cấp tín chỉ carbon và giá trị trên đơn vị diện tích rừng.

Tăng cường bảo vệ, phát triển rừng, hướng tới thương mại tín chỉ carbon rừng sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, giúp Việt Nam thực hiện cam kết về chống biến đổi khí hậu, đưa mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.