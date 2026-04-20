Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định, siết ngưỡng đầu vào

Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ tuyển sinh năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Có 76% cơ sở đào tạo đạt tỷ lệ thí sinh nhập học trên 80% so với chỉ tiêu tuyển sinh, tăng 63% so với năm 2023 và tăng hơn 71% so với năm 2024.

Xét theo nhóm ngành, trong tổng số 24 nhóm ngành đào tạo, có 12 nhóm ngành thu hút đông thí sinh theo học như kinh doanh và quản lý, công nghệ kỹ thuật, nhân văn, máy tính và công nghệ thông tin…, chiếm gần 90% tổng số sinh viên nhập học, tương đương 610.995 sinh viên. Trong khi đó, 12 nhóm ngành còn lại như nghệ thuật, sản xuất và chế biến, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, toán và thống kê, nông lâm và thủy sản, dịch vụ xã hội… chỉ chiếm khoảng 10,5%, với 70.603 sinh viên nhập học.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, trong cơ cấu tuyển sinh hiện nay, khối ngành khoa học kỹ thuật và khoa học sức khỏe mới chiếm khoảng 30%, vẫn thấp so với nhu cầu phát triển và xu hướng của nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo Thứ trưởng, việc cho phép mở ngành và xác định chỉ tiêu linh hoạt hơn đối với các ngành mũi nhọn, ngành chiến lược sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo tập trung nguồn lực, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với kỳ tuyển sinh năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm tính ổn định, đơn giản hóa quy trình, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong mùa tuyển sinh năm 2025. Công tác tuyển sinh cũng hướng tới tăng cường quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2026, để đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm. Riêng các ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe áp dụng ngưỡng đầu vào riêng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáng chú ý, phương thức xét học bạ sẽ sử dụng kết quả học tập của cả 3 năm trung học phổ thông, thay vì chỉ một số học kỳ như trước. Đồng thời, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong tuyển sinh, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đầu vào trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.