Tuyển sinh lớp 10 ở Đắk Lắk: Thi tuyển vào trường chuyên biệt, xét tuyển diện rộng

Thứ Ba, 16:10, 31/03/2026
VOV.VN - Ngày 31/3, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch về tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026 – 2027 tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông nội trú và trường THPT trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ thực hiện theo hai phương thức: thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, 5 trường tổ chức thi tuyển gồm: THPT Chuyên Nguyễn Du, THPT Chuyên Lương Văn Chánh, PTDTNT THPT N’Trang Lơng, PTDTNT THPT Đam San và PTDTNT THPT Phú Yên. Các trường THPT công lập còn lại thực hiện xét tuyển.

Năm học 2026-2027, Đắk Lắk tuyển sinh lớp 10 THPT theo 2 phương thức thi tuyển và xét tuyển.

Đối với khối trường ngoài công lập, các đơn vị như Trường THCS và THPT Tây Nguyên, THPT Thực hành Cao Nguyên và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao sẽ xây dựng phương án tuyển sinh riêng, phù hợp với kế hoạch chung và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Học sinh thuộc diện tuyển thẳng vẫn có thể đăng ký dự thi vào các trường chuyên biệt; nếu không trúng tuyển sẽ được xét tuyển thẳng vào trường theo địa bàn đã đăng ký.

Ở bậc THCS, việc tuyển sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú được thực hiện theo hình thức xét tuyển, căn cứ kết quả đánh giá học sinh tiểu học, lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Kế hoạch cũng quy định các đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 (trừ trường chuyên) và lớp 6 PTDTNT THCS, gồm học sinh thuộc dân tộc thiểu số rất ít người, học sinh khuyết tật và một số diện chính sách khác.

Toàn bộ công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027 tại tỉnh Đắk Lắk phải hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Trường top trên “vượt đỉnh”, trường vùng ven chạm đáy

VOV.VN - Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập cho thấy, sự phân hóa mạnh mẽ trong điểm chuẩn giữa các trường. Khoảng cách điểm chuẩn từ 10 - 25,5 không đơn thuần là chuyện đầu vào mà phản ánh sự chênh lệch lớn chất lượng giáo dục giữa các khu vực và trường học từ nội thành đến ngoại thành.

Bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Cơ hội rộng mở hay áp lực gia tăng?
VOV.VN - Đề xuất bỏ phân vùng tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, cho phép học sinh tự do chọn trường, đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. TS Đặng Minh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ chia sẻ góc nhìn về cơ hội và áp lực từ sự thay đổi này.

Phụ huynh, học sinh được gì từ quy định bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội?
VOV.VN - Năm 2026 Hà Nội dự kiến có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh lớp 10 THPT. Đáng chú ý là dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm.

Bỏ phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh Hà Nội có thêm cơ hội chọn trường
VOV.VN - Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập. Theo PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐHQGHN), chủ trương này sẽ mở rộng quyền lựa chọn trường cho học sinh. Tuy nhiên, để hiệu quả cần quy hoạch hệ thống trường học đồng bộ và thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường.

Giáo dục