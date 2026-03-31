Tuyển sinh lớp 10 ở Đắk Lắk: Thi tuyển vào trường chuyên biệt, xét tuyển diện rộng

Theo kế hoạch, tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ thực hiện theo hai phương thức: thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, 5 trường tổ chức thi tuyển gồm: THPT Chuyên Nguyễn Du, THPT Chuyên Lương Văn Chánh, PTDTNT THPT N’Trang Lơng, PTDTNT THPT Đam San và PTDTNT THPT Phú Yên. Các trường THPT công lập còn lại thực hiện xét tuyển.

Năm học 2026-2027, Đắk Lắk tuyển sinh lớp 10 THPT theo 2 phương thức thi tuyển và xét tuyển.

Đối với khối trường ngoài công lập, các đơn vị như Trường THCS và THPT Tây Nguyên, THPT Thực hành Cao Nguyên và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao sẽ xây dựng phương án tuyển sinh riêng, phù hợp với kế hoạch chung và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh thuộc diện tuyển thẳng vẫn có thể đăng ký dự thi vào các trường chuyên biệt; nếu không trúng tuyển sẽ được xét tuyển thẳng vào trường theo địa bàn đã đăng ký.

Ở bậc THCS, việc tuyển sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú được thực hiện theo hình thức xét tuyển, căn cứ kết quả đánh giá học sinh tiểu học, lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Kế hoạch cũng quy định các đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 (trừ trường chuyên) và lớp 6 PTDTNT THCS, gồm học sinh thuộc dân tộc thiểu số rất ít người, học sinh khuyết tật và một số diện chính sách khác.

Toàn bộ công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027 tại tỉnh Đắk Lắk phải hoàn thành trước ngày 15/7/2026.