UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với động đất và mưa lớn

Công văn nêu rõ, trong 12 giờ qua, tỉnh Sơn La đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông. Riêng trong ngày 17/8, tại các huyện Vân Hồ và Mộc Châu đã xảy ra hai trận động đất, với cường độ 4,3 và 4,2 độ rích te.

Sạt lở ta luy và sa bồi trên tuyến đường tỉnh từ huyện Thuận Châu đi xã Co Mạ ngày 16/8.

Dự báo từ ngày 17 đến 20/8, ở tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm/đợt, có nơi 350 mm/đợt. Do ảnh hưởng của dư chấn động đất, kết hợp đất bão hòa nước do mưa kéo dài trong những ngày qua và mưa lớn trong thời gian tới, dẫn đến nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét đặc biệt ở những vị trí, địa điểm đang trong vùng nguy hiểm, xung yếu.

Vì vậy, để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của động đất và mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của động đất và mưa, lũ trên địa bàn; kiểm tra, rà soát những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực ven sông, suối, khe suối, taluy, sườn đồi, chân vách núi đá, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Chủ động sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt là các khu vực đã có mưa to và động đất trong thời gian qua. Thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để nắm và chỉ đạo kịp thời.

Riêng UBND huyện Vân Hồ cần khẩn trương xây dựng phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất đối với 150 hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở cao của 2 bản Dón và Tà Phù, xã Liên Hòa…

Sạt lở đất, đá trên quốc lộ 4D từ TP Sơn La đi huyện Sông Mã đêm 16/8.

Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, trong vòng 1 tuần qua, mưa lũ đã làm 1 người ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn bị chết do lũ cuốn; 5 hộ gia đình ở huyện Thuận Châu có nhà bị sạt lở ta luy; gần 10 héc ta lúa ruộng và ngô, sắn của người dân xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn bị thiệt hại. Ngoài ra, mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh; tuyến mương Nà Mài, xã Mường Chanh (huyện Mai Sơn) cũng bị sạt lở trên tổng chiều dài hơn 20m…

Lũ về nhanh trên suối Thím ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, khiến 1 bé trai 10 tuổi bị cuốn trôi và thiệt mạng chiều 15/8./.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giúp các hộ bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống./.