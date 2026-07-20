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UBND xã Tân Định, Khánh Hòa thông tin về công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

Thứ Hai, 17:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa vừa có giấy mời người dân lên làm việc liên quan đến việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại thôn Tân Sơn, xã Tân Định.

Cụ thể, UBND xã Tân Định gửi giấy mời bà Nguyễn Thị Diệu, thường trú: 70/5 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (nay là 70/5 Tân Mỹ, phường Tân Thuận thành phố Hồ Chí Minh đến phòng họp - UBND xã Tân Định, tỉnh Khánh Hoà.

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Buổi làm việc có nội dung giải quyết quyền và nghĩa vụ có liên quan đến việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại thôn Tân Sơn, xã Tân Định theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm là người cho thuê đất.

Nếu bà Nguyễn Thị Diệu vắng mặt thị mọi quyền lợi, nghĩa vụ về sau UBND xã Tân Định không chịu trách nhiệm giải quyết.

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Khai thác đất trái phép để lại "vực tử thần", đừng bắt ngân sách trả cho sai phạm

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CTV T.Bình/VOV.VN
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