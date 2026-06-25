Ứng dụng radar thời tiết chuyên dụng bảo vệ an toàn trên vịnh ở Quảng Ninh

Là địa phương có hoạt động du lịch biển sôi động hàng đầu cả nước, Quảng Ninh luôn phải tìm kiếm các giải pháp bảo đảm an toàn cho hàng nghìn tàu thuyền và hàng chục nghìn du khách trước những diễn biến thời tiết luôn cực đoan. Những cơn dông, lốc hay sét trên biển thường xuất hiện nhanh, phạm vi hẹp nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Vì vậy, cùng với các giải pháp bảo đảm an toàn truyền thống, địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cảnh báo sớm.

Từ tháng 4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ đã đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo dông, lốc, sét theo thời gian thực trên nền tảng số tại địa chỉ halong.navy01.com. Hệ thống hiển thị trực quan diễn biến thời tiết trên bản đồ số, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ tàu và người dân dễ dàng theo dõi, chủ động ứng phó khi có thời tiết nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công yêu cầu Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ lắp đặt Radar trước 15/7

Ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, nền tảng này được xây dựng trên cơ sở tích hợp nhiều nguồn dữ liệu quan trắc hiện đại như radar, vệ tinh và mạng lưới khí tượng thủy văn, rút ngắn thời gian phát hiện và cảnh báo các hiện tượng dông, lốc, sét.

“Thông tin dự báo, cảnh báo được đưa ra ở đây có sử dụng dữ liệu từ radar, từ vệ tinh quan sát được trong hệ thống quan trắc của ngành khí tượng thủy văn. Chúng tôi tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và cụ thể đây là nền tảng web đã đưa vào để làm sao thể hiện một cách chi tiết nhất, thuận lợi nhất, có tính chất hình ảnh nhất để dễ xem nhất cho người dân cũng như cho xã hội, đặc biệt phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo phòng, tránh thiên tai trên khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long", ông Dương cho biết thêm.

Để tăng độ chính xác của bản tin cảnh báo, Quảng Ninh đang khẩn trương lắp đặt radar thời tiết băng sóng X. Đây là loại radar chuyên dụng có khả năng phát hiện rất sớm các ổ mây dông, mưa lớn, lốc và sét trong phạm vi hẹp với độ phân giải cao, giúp cảnh báo nhanh hơn nhiều so với các phương pháp quan trắc thông thường. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với khu vực vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, nơi thời tiết thường thay đổi rất nhanh. Theo kế hoạch, thiết bị sẽ được điều chuyển từ Thanh Hóa về Quảng Ninh và hoàn thành lắp đặt tại tháp radar ở trụ sở Liên cơ quan số 3 trước ngày 15/7. Khi đi vào hoạt động, dữ liệu từ radar sẽ được kết nối trực tiếp với hệ thống cảnh báo số đang vận hành, giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian phát hành các bản tin cảnh báo riêng cho khu vực vịnh.

Việc lắp đặt Radar được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách đi biển trước mùa mưa bão năm nay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, việc nâng cao năng lực cảnh báo dông, lốc, sét trên vịnh là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các hoạt động du lịch biển. Các đơn vị liên quan cần hoàn thiện hệ thống theo hướng dễ sử dụng, đồng thời nghiên cứu kết nối với các nhà mạng viễn thông để gửi cảnh báo trực tiếp đến điện thoại của người dân và du khách đang có mặt trong vùng nguy cơ.

“Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, đặc biệt là dông, lốc trên vịnh Hạ Long là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tỉnh Quảng Ninh đã xác định vị trí, bố trí kinh phí để sẵn sàng cơ sở vật chất thực hiện lắp đặt hệ thống radar, phục vụ tăng cường năng lực cảnh báo cho vịnh Hạ Long, bảo đảm trước ngày 15/7 phải vận hành thông suốt. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì Chi cục phải báo cáo lãnh đạo Sở, lãnh đạo tỉnh để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm hệ thống vận hành đúng tiến độ", Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu.

Nền tảng hệ thống cảnh báo https://halong.navy01.com/ dễ tiếp cận cho người dân và du khách

Việc đồng thời đầu tư hạ tầng quan trắc và nền tảng cảnh báo số đang giúp Quảng Ninh từng bước hình thành hệ thống cảnh báo sớm theo thời gian thực đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan trên biển. Đây cũng là bước tiến cụ thể của Quảng Ninh trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm phát triển du lịch biển an toàn và bền vững.