Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình 3 học sinh tử vong ở Hà Tĩnh

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 cháu nhỏ tử vong trong vụ TNGT xảy ra tối 9/7 trên địa bàn xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh sau khi va chạm với xe ô tô 7 chỗ.



Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG Khuất Việt Hùng thắp hương viếng các nạn nhân.

Sau khi thắp nén hương viếng các nạn nhân xấu số, ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình trước nỗi đau thương, mất mát. Đồng thời mong các gia đình vượt qua nỗi đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

“Sự ra đi đột ngột của các cháu là đau thương, mất mát rất lớn, khó có gì bù đắp được. Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, tôi xin chia sẻ với gia đình, người thân của các cháu. Mong gia đình và người thân vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống”, ông Hùng nói.

Ông Khuất Việt Hùng đã chia sẻ và động viên gia đình cháu Nguyễn Thùy Dung.

Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân trong vụ tai nạn.

Làm việc với cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên, ông Khuất Việt Hùng đề nghị: Các cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG Khuất Việt Hùng và đại diện Ban ATGT Hà Tĩnh viếng cháu Trần Hữu Đăng.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an tỉnh đã và đang chỉ đạo Công an huyện Cẩm Xuyên huy động lực lượng, thiết bị điều tra nguyên nhân vụ việc một cách nhanh nhất. Sớm có kết quả điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trưa 10/7, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo ban đầu về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cháu bé tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 18h40 ngày 9/7, xe ô tô BKS 30E - 413.82 do anh Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi trên đường DH124.

Khi xe đi đến địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh va chạm với xe máy điện, trên xe chở 3 cháu bé, gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 2007), Nguyễn Thị Dung (SN 2007), Trần Hữu Đăng (SN 2016) cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vụ tai nạn khiến cả 3 cháu bé tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Qua đánh giá và nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào xe máy điện chạy liền phía trước.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Bùi Mạnh Tùng là 0mg/l khí thở; test tình trạng sử dụng ma tuý cho kết quả âm tính với các chất ma tuý.

Qua lấy lời khai ban đầu tại công an huyện Cẩm Xuyên, lái xe Bùi Mạnh Tùng cho biết, sau khi biết đâm phải 3 người đi xe đạp điện, khiến các nạn nhân ngã xuống mương thoát nước bên đường, lúc này tài xế điều khiển xe ô tô có dừng lại để tìm kiếm các nạn nhân nhưng do trời tối, không quen đường nên không tìm thấy. Sau đó, tài xế đã chủ động đến trình diện với cơ quan Công an./.