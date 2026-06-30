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VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường 30/4, phường Trung An, khiến một bé gái tử vong và người cha bị thương nặng sau va chạm giữa xe máy và ô tô tải.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_va_cham_giua_xe_may_va_o_to_tai_khien_be_gai_tu_vong_nguoi_cha_thuong_nang.m3u8
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Va chạm giữa xe máy và ô tô tải khiến bé gái tử vong, người cha thương nặng
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2026-06/tiktok_va_cham_giua_xe_may_va_o_to_tai_khien_be_gai_tu_vong_nguoi_cha_thuong_nang.m3u8
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