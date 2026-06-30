Va chạm giữa xe máy và ô tô tải khiến bé gái tử vong, người cha thương nặng

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường 30/4, phường Trung An, khiến một bé gái tử vong và người cha bị thương nặng sau va chạm giữa xe máy và ô tô tải.

