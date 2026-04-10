Va chạm với ô tô Mercedes G63 trên đường Đào Tấn, người đi bộ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h20 phút cùng ngày, ô tô nhãn hiệu Mercedes G63, màu đen (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính người điều khiển) lưu thông trên phố Đào Tấn theo hướng Kim Mã.

Khi đến khu vực trước tòa nhà Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, phương tiện này xảy ra va chạm với ông D.N.O. (SN 1935, trú tại Hà Nội) đang đi bộ qua đường.

Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường, để lại phương tiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Giảng Võ đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.