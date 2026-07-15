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VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định, tài khoản đăng tải ở chế độ ẩn danh, được tạo lập chỉ vài ngày trước khi đăng tải thông tin tiêu cực và sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_ve-tieu-cuc-ky-thi-tot-nghiep-o-ca-mau-dang-tin-la-tai-khoan-an-danh.m3u8
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Từ khóa
Về tiêu cực kỳ thi tốt nghiệp ở Cà Mau, đăng tin là tài khoản ẩn danh
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2026-07/tiktok_ve-tieu-cuc-ky-thi-tot-nghiep-o-ca-mau-dang-tin-la-tai-khoan-an-danh.m3u8
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