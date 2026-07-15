Về tiêu cực kỳ thi tốt nghiệp ở Cà Mau, đăng tin là tài khoản ẩn danh

Tóm tắt

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định, tài khoản đăng tải ở chế độ ẩn danh, được tạo lập chỉ vài ngày trước khi đăng tải thông tin tiêu cực và sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài.

