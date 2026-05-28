Vết nứt đồi đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân ở miền núi Quảng Ngãi

Sau các đợt mưa cuối năm 2025, khu vực đồi tại làng Đăk Văn 2, xã Măng Ri xuất hiện vết nứt. Gần đây, các đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến vết nứt mở rộng, hình thành các điểm sạt trượt, đe dọa an toàn của 28 hộ dân sống gần khu vực này. Qua ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết nứt dài hàng trăm mét, nằm ở sườn đồi phía dưới khu dân cư.

Chính quyền địa phương nhận định, mùa mưa sắp tới, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trước mắt, UBND xã Măng Ri khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận khu vực xuất hiện vết nứt, đồng thời theo dõi sát diễn biến để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

“Vết nứt kéo dài hơn 100m. Trong những cơn mưa đầu mùa này, tình trạng nứt tiếp tục mở rộng nên xã đã tổ chức kiểm tra. Để bảo đảm an toàn, thứ nhất là cảnh báo, không để người dân lại gần khu vực sạt lở. Thứ hai, khi mưa bão xảy ra, chúng tôi sẽ di dời các hộ dân này đến nơi an toàn, không cho ở lại khu vực đó để bảo đảm an toàn. Thứ ba, địa phương cũng đã rà soát một điểm để tổ chức giãn dân và đề xuất tỉnh bố trí kinh phí nhằm di dời người dân đến khu vực an toàn”.