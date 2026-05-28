Cải chính

Vết nứt đồi đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân ở miền núi Quảng Ngãi

Thứ Năm, 17:57, 28/05/2026
VOV.VN - Sau các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, khu vực đồi tại làng Đăk Văn 2, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) xuất hiện vết nứt và một số điểm sạt trượt, đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân.

Sau các đợt mưa cuối năm 2025, khu vực đồi tại làng Đăk Văn 2, xã Măng Ri xuất hiện vết nứt. Gần đây, các đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến vết nứt mở rộng, hình thành các điểm sạt trượt, đe dọa an toàn của 28 hộ dân sống gần khu vực này. Qua ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết nứt dài hàng trăm mét, nằm ở sườn đồi phía dưới khu dân cư.

Vết nứt khu vực đồi tại làng Đăk Văn 2, xã Măng Ri đe dọa an toàn của 28 hộ dân sống gần khu vực. 

Chính quyền địa phương nhận định, mùa mưa sắp tới, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. 

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trước mắt, UBND xã Măng Ri khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận khu vực xuất hiện vết nứt, đồng thời theo dõi sát diễn biến để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

“Vết nứt kéo dài hơn 100m. Trong những cơn mưa đầu mùa này, tình trạng nứt tiếp tục mở rộng nên xã đã tổ chức kiểm tra. Để bảo đảm an toàn, thứ nhất là cảnh báo, không để người dân lại gần khu vực sạt lở. Thứ hai, khi mưa bão xảy ra, chúng tôi sẽ di dời các hộ dân này đến nơi an toàn, không cho ở lại khu vực đó để bảo đảm an toàn. Thứ ba, địa phương cũng đã rà soát một điểm để tổ chức giãn dân và đề xuất tỉnh bố trí kinh phí nhằm di dời người dân đến khu vực an toàn”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Vết nứt dài 100m trên đồi uy hiếp khu dân cư miền núi Đà Nẵng
VOV.VN - Một vết nứt dài hơn 100m xuất hiện trên sườn đồi tại xã miền núi cao biên giới La Dêê, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) uy hiếp trực tiếp 20 hộ dân sống phía dưới chân núi.

Xuất hiện nhiều vết nứt dài, sụt lún trên tỉnh lộ 601 (Đà Nẵng)
VOV.VN - Những đợt mưa lũ kéo dài vừa qua gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình giao thông tại thành phố Đà Nẵng. tỉnh lộ 601 qua địa phận phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng sụt lún, mặt đường bị nhiều vết nứt dài, gây mất an toàn giao thông.

Gia cố các vết nứt, sạt trượt trên thân đập hồ chứa nước Cay An (Lâm Đồng)
VOV.VN - Trước nguy cơ mất an toàn đập hồ chứa nước Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng đã trắng đêm khẩn trương gia cố thân đập, xử lý vị trí nứt toác và rò rỉ nước, ngăn chặn nguy cơ sạt lở, vỡ đập.

300 người dân đối mặt nguy cơ sạt lở do núi Wang Với xuất hiện vết nứt
VOV.VN - Tại khu vực núi Wang Với, xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Ba Tơ) vừa ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng tới khu dân cư.

