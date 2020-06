Vi phạm nồng độ cồn, tự xưng là thiếu tá quân đội

Đêm qua (7/6), khi tuần tra trên quốc lộ 38B (đoạn phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện vi phạm nồng độ cồn của một lái xe. Đáng chú ý, người này tự xưng là thiếu tá quân đội, xin được bỏ qua.

Lực lượng CSGT cho biết nếu xác minh lái xe đúng là sỹ quan quân đội sẽ thông báo cho đơn vị công tác để phối hợp xử lý.

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương) dừng xe ôtô BKS 34A-043.43 do anh Nguyễn Khắc Nam (SN 1979, trú tại thị trấn Gia Lộc) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra phát hiện lái xe vi phạm với mức 0,802 mg/lít khí thở. Tổ công tác tiến hành lập biên bản nhưng lái xe Nguyễn Khắc Nam không hợp tác mà liên tục gọi điện thoại nhờ can thiệp, buộc tổ công tác phải niêm phong xe ôtô 34A-043.43 đưa về trụ sở.

Tổ công tác niêm phong phương tiện, đưa về trụ sở.

Theo quy định, với nồng độ cồn 0,802 mg/lít khí thở, lái xe sẽ bị xử phạt đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 24 tháng./.