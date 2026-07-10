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VOV.VN - Chiều 9/7, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, đúng vào thời điểm người dân tan tầm, khiến một số tuyến đường và khu vực trũng thấp xảy ra ngập cục bộ, giao thông gặp nhiều khó khăn.
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Vì sao đường phố Hà Nội vẫn chìm trong biển nước sau mưa lớn?
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2026-07/tiktok_vi-sao-duong-pho-ha-noi-van-chim-trong-bien-nuoc-sau-mua-lon.m3u8
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