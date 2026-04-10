Thứ Sáu, 15:00, 10/04/2026

Vì sao tuyến đường nối Minh Khai - Lạc Trung (Hà Nội) thông xe kỹ thuật rồi để đó?

VOV.VN - Dù đã thông xe kỹ thuật từ đầu tháng 2/2026, tuyến đường nối phố Minh Khai - Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội vẫn bị khóa hai đầu, chưa thể đưa vào khai thác. Người dân bức xúc vì kỳ vọng giảm ùn tắc chưa thành hiện thực, trong khi chính quyền cho rằng vướng mắc đấu nối giao thông là nguyên nhân chính.
Một tuyến đường mới dài hơn 400m, được đầu tư 83,7 tỷ đồng, hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, từng được kỳ vọng sẽ “giải cứu” áp lực giao thông cho khu vực đông dân cư của phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội. Thế nhưng, sau lễ thông xe kỹ thuật diễn ra đầu năm 2026, tuyến đường này lại bất ngờ bị khóa kín hai đầu, chưa thể đưa vào sử dụng khiến nhiều người dân ngỡ ngàng và đặt câu hỏi?
Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, điểm đầu giao với phố Lạc Trung, điểm cuối nối với phố Minh Khai. Dự án được đầu tư đồng bộ với kết cấu nền, móng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; mặt đường trải hai lớp bê tông nhựa nóng; hệ thống bó vỉa, vỉa hè được hoàn thiện; cây xanh bóng mát được trồng mới hai bên; hệ thống sơn kẻ đường, biển báo giao thông đầy đủ; đèn LED chiếu sáng cũng được lắp đặt hoàn chỉnh.
Trong bối cảnh khu vực Minh Khai - Lạc Trung là nơi tập trung nhiều khu đô thị, chung cư cao tầng, mật độ giao thông dày đặc, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng, giảm tải áp lực giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Không chỉ vậy, việc hoàn thành tuyến đường còn được đánh giá là góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.
Hạ tầng tuyến đường gồm biển báo giao thông, cây xanh, vỉa hè, đèn chiếu sáng...đã hoàn thiện.
 Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án tuyến đường nối Lạc Trung - 423 Minh Khai được HĐND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt chủ trương từ năm 2019, với tổng mức đầu tư hơn 83,7 tỷ đồng. Sau khi triển khai theo mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7/2025 thì  Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Vĩnh Tuy được giao làm đại diện chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi thông xe kỹ thuật, tuyến đường này đã bị khóa kín ở cả hai đầu, gồm điểm giao với phố Lạc Trung và điểm nối với phố Minh Khai. Hàng rào chắn được dựng lên, phương tiện không thể lưu thông, khiến tuyến đường rơi vào tình trạng “Cửa đóng, then cài” dù hạ tầng đã hoàn thiện gần như 100%. Nhiều người dân sinh sống và thường xuyên di chuyển qua khu vực tỏ ra bất ngờ trước tình trạng này.
Người dân muốn đi sang phố Minh Khai phải leo lên vỉa hè, len lỏi qua hàng rào đã khóa.
Chiều ngược lại, người dân cũng len lỏi qua hàng rào để đi ra phố Lạc Trung.
Việc người dân tự ý di chuyển vào khu vực dự án là vi phạm.
Đường nối từ phố Minh Khai chạy qua dự án 423 Minh Khai được cắm biển một chiều và hàng ngày có nhân viên bảo vệ của dự án chung cư đứng ra điều phối giao thông, không cho các phương tiện đi ngược chiều vào.
Mặc dù, Ban quản lý dự án đã dán thông báo đề nghị di chuyển xe ra khỏi khu vực dự án trước ngày 19/3/2026 để đơn vị thi công khóa công trình. Thế nhưng người dân sống cạnh dự án khó hiểu, tại khu vực đầu dự án 423 Minh Khai (phía trong dự án) tồn tại một bãi xe trông giữ ô tô ngày, đêm.
Nhận được phản ánh từ người dân, ngày 9/4/2026, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam làm việc với UBND phường Vĩnh Tuy để làm rõ việc tuyến đường đã thông xe kỹ thuật hơn 2 tháng nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đại diện UBND phường cho biết, nguyên nhân là chưa hoàn tất đấu nối giao thông. Đây là khâu quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, tổ chức giao thông hợp lý, tránh xung đột tại các điểm kết nối. Dự kiến đến 30/4/2026 sẽ hoàn thiện và đưa vào khai thác.
Tuyến đường nối Minh Khai - Lạc Trung có ý nghĩa lớn trong giảm tải giao thông khu vực nhưng việc đã thông xe kỹ thuật mà chưa thể khai thác đang làm giảm hiệu quả đầu tư, khiến kỳ vọng người dân bị “treo”. Nguyên nhân do chưa hoàn tất đấu nối, hạng mục lẽ ra phải triển khai đồng bộ từ đầu. Điều này đặt ra câu hỏi về sự thiếu nhất quán trong lập kế hoạch, thi công.
 
Đỗ Hưng-Lê Hải-Sỹ Thành/VOV.VN
